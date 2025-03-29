Erling Haaland polislik oldu! Şiddet iddası Ada’yı çalkaladı

Manchester City adına The Sun'a konuşan bir kulüp sözcüsü, konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü ve video kayıtları da dahil olmak üzere mevcut kanıtların, iddia edilen yaralanmanın bu şekilde gerçekleştiğini doğrulamadığını ifade etti. Ayrıca, "Manchester Polisi'ne yapılan şikayetin ardından da herhangi bir işlem yapılmadığının farkındayız." şeklinde konuştu.

Olayın, ekim ayında Southampton karşısında oynanan mücadele sırasında yaşandığı belirtiliyor. Haaland, o maçta takımının tek golünü atarak Manchester City'nin üst üste üçüncü lig galibiyetine imza atmıştı.