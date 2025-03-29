SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Erling Haaland polislik oldu! Şiddet iddası Ada'yı çalkaladı

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kulüp maskotu ile yaşadığı tartışmalı olayla gündemde. Southampton ile oynanan bir karşılaşma öncesinde meydana gelen olayda, City'nin uzaylı maskotu "Moonbeam" karakterine hayat veren kadın, Norveçli oyuncunun kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Yaşananların ardından hem kulübe resmi şikayette bulunan kadın, aynı zamanda polisi de devreye sokarak saldırı suçlamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 17:24
Erling Haaland polislik oldu! Şiddet iddası Ada’yı çalkaladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Manchester City adına The Sun'a konuşan bir kulüp sözcüsü, konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü ve video kayıtları da dahil olmak üzere mevcut kanıtların, iddia edilen yaralanmanın bu şekilde gerçekleştiğini doğrulamadığını ifade etti. Ayrıca, "Manchester Polisi'ne yapılan şikayetin ardından da herhangi bir işlem yapılmadığının farkındayız." şeklinde konuştu.

Olayın, ekim ayında Southampton karşısında oynanan mücadele sırasında yaşandığı belirtiliyor. Haaland, o maçta takımının tek golünü atarak Manchester City'nin üst üste üçüncü lig galibiyetine imza atmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Riyakarlığını bir kez daha gördük!
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas...
Trabzonspor - Göztepe | CANLI
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Putin’in filosuna saldırı: Limuzini havaya uçtu! Suikast girişimi mi?
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı
Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı! Vatandaşlar otogarlarda kuyruk oldu! İstanbul’da yollar boş kaldı
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...