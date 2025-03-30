Derbide kızarmıştı! Galatasaraylı Frankowski’de bomba detay

Galatasaraylı Frankowski Beşiktaş ile oynanan maçın 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
29 yaşındaki Polonyalı futbolcu kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.
Galatasaraylı Frankowski Beşiktaş ile oynanan maçın 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
29 yaşındaki Polonyalı futbolcu kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.
Sarı-Kırmızılı futbolcu daha önce 2013-2014 Sezonu'nda Polonya takımlarından Lechia Gdanks forması giyerken o dönem takımının Wisla Krakow ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.
Frankowski oyunda kaldığı süre içinde 38 kez topla buluşurken yüzde 67'lik isabetli pas oranı yakalamış oldu.