Derbide kızarmıştı! Galatasaraylı Frankowski’de bomba detay

Galatasaray lı Frankowski Beşiktaş ile oynanan maçın 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.





Sarı-Kırmızılı futbolcu daha önce 2013-2014 Sezonu'nda Polonya takımlarından Lechia Gdanks forması giyerken o dönem takımının Wisla Krakow ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.