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Derbide kızarmıştı! Galatasaraylı Frankowski'de bomba detay

Galatasaraylı Frankowski, Beşiktaş ile oynanan derbinin 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu, kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Mart 2025
Derbide kızarmıştı! Galatasaraylı Frankowski’de bomba detay

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Galatasaraylı Frankowski Beşiktaş ile oynanan maçın 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

29 yaşındaki Polonyalı futbolcu kariyerinde ikinci kez kırmızı kart gördü.



Sarı-Kırmızılı futbolcu daha önce 2013-2014 Sezonu'nda Polonya takımlarından Lechia Gdanks forması giyerken o dönem takımının Wisla Krakow ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.





Frankowski oyunda kaldığı süre içinde 38 kez topla buluşurken yüzde 67'lik isabetli pas oranı yakalamış oldu.

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