Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Batista Mendy ve Edin Vişça (İHA)

TEKE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek, 300 günlük dış saha galibiyet özlemine son verdi. Bordo-mavili ekip, bu önemli galibiyetin ardından rotasını Göztepe maçına çevirdi. Eğer bordo-mavililer, Göztepe karşısında da sahadan galip ayrılmayı başarırsa Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan döneminde iki hafta üst üste kazanarak başlayan ilk teknik direktör olacak.