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Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Fatih Tekke'nin Trabzon'daki ilk maçında kazanıp 3 puanı hanesine yazdırarak kupadaki Bodrum FK maçına moralli çıkmak amacında. Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 14:54 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 15:56
Trabzonspor - Göztepe | CANLI

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.

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Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor son maçında Başakşehir'i 3-0 yendi (İHA)Trabzonspor son maçında Başakşehir'i 3-0 yendi (İHA)

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Vişça, Enis

GÖZTEPE: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo

Batista Mendy ve Edin Vişça (İHA)Batista Mendy ve Edin Vişça (İHA)

TEKE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek, 300 günlük dış saha galibiyet özlemine son verdi. Bordo-mavili ekip, bu önemli galibiyetin ardından rotasını Göztepe maçına çevirdi. Eğer bordo-mavililer, Göztepe karşısında da sahadan galip ayrılmayı başarırsa Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan döneminde iki hafta üst üste kazanarak başlayan ilk teknik direktör olacak.

John David Lundstram (İHA)John David Lundstram (İHA)

FIRTINA'DA EKSİKLER VAR

Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası. Genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın yanı sıra A takım düzeyinde forma giyen oyunculardan Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.

Uğurcan Çakır (İHA)Uğurcan Çakır (İHA)

YILDIZLAR SINIRDA

Trabzonspor'da Vişça, Uğurcan, Ozan ve Lundstram, Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.

Mustafa Eskihellaç ve Deniz Türüç (İHA)Mustafa Eskihellaç ve Deniz Türüç (İHA)

MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

  • Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında üst üste üç iç saha galibiyeti aldığı son seriyi Mayıs 1982-Aralık 2001 arasında yakaladı.
  • Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Göztepe, bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılıların tek sezonda iki Trabzonspor maçından da puan çıkardığı son sezon 2017/18 (1G 1B).
  • Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Nisan 2024'ten bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor.
  • Deplasmanda oynadığı son 21 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göztepe (5B 15M), tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek aldı.
  • Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son dört maçın tamamını kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ağustos 2012-Şubat 2016 arasındaki 11 karşılaşmalık süreçte yakaladı.
  • Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanamayan Göztepe (3B 4M), Adana Demirspor'un (10 maç) ardından ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
  • Bu sezon Süper Lig'de pas yüzdesi en yüksek takım Trabzonspor (%84), bu alanda en düşük yüzdeye sahip ekip Göztepe (%69).
  • Süper Lig'de bu sezon 17 golü bulunan Simon Banza, 2019/20'de 24 gol atan Alexander Sörloth'tan bu yana Trabzonspor formasıylan en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda.
  • David Tijanic, Göztepe tarihinde bir Süper Lig sezonundaki her iki Trabzonspor maçında da gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkacak.
  • Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 10 golün yarısında Romulo'nun doğrudan katkısı bulunuyor (2 gol & 3 asist).
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