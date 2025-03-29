Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.
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Trabzonspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Okay, Serdar, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Ozan, Vişça, Enis
GÖZTEPE: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Doğan, Ahmed, Juan, Romulo
TEKE İLK PEŞİNDE
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek, 300 günlük dış saha galibiyet özlemine son verdi. Bordo-mavili ekip, bu önemli galibiyetin ardından rotasını Göztepe maçına çevirdi. Eğer bordo-mavililer, Göztepe karşısında da sahadan galip ayrılmayı başarırsa Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan döneminde iki hafta üst üste kazanarak başlayan ilk teknik direktör olacak.
FIRTINA'DA EKSİKLER VAR
Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası. Genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın yanı sıra A takım düzeyinde forma giyen oyunculardan Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.
YILDIZLAR SINIRDA
Trabzonspor'da Vişça, Uğurcan, Ozan ve Lundstram, Göztepe karşılaşmasında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.
MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER