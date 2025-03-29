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Serdal Adalı'dan Galatasaray ve TFF'ye gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Derbi zaferinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 23:29 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 23:29
Serdal Adalı’dan Galatasaray ve TFF’ye gönderme!

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Adalı, mesajında camiaya seslenerek, "Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!" ifadelerine yer verdi.

İşte Adalı'nın sözleri;

"Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum.

Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik.

Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır.

Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır!

Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum.

Saygılarımla...."

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