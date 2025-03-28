Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

FIRSAT TRANSFERİ



Son yıllarda transfer pazarının en hareketli takımlarından birisi olan, ancak kadrosuna kattığı yıldızlardan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea'de bir kez daha yaprak dökümü yaşanacak.

Londra ekibi, yaz aylarında tam 11 futbolcusuyla yollarını ayıracak. O isimlerden birisi de Galatasaray'ın radarında olan Ben Chilwell.