Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmanın peşinde.
Bir yandan oynanacak derbi maçına hazırlanan sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmanın peşinde.
Bir yandan oynanacak derbi maçına hazırlanan sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda.
MUSLERA İÇİN ÇOK ÖZEL MAÇ
Yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fernando Muslera oldu.
Türkiye'de 14. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Nando, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 27 kez rakip olmayı başardı. Geride kalan maçlardan 14 galibiyet çıkartan Uruguaylı, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Muslera, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol görürken, 10 karşılaşmada ise Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Büyük bir aksilik olmazsa kariyerindeki son İstabul derbisine çıkacak olan Muslera, kariyerini de şampiyonlukla noktalamak istiyor.
SON DERBİSİNE ÇIKIYOR
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Fernando Muslera, kariyerindeki son derbi maçına çıkacak. Nando için Beşiktaş maçı bu sebeple ayrı bir önem taşıyor.
OSIMHEN'DEN GOL SÖZÜ
Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.
Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi.
TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 20 sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gole imzasını atarak takımının skor yükünü çekmeyi başardı.
WEST HAM BARIŞ VE SEMİH'İ İZLEYECEK
Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak.
1 YILDIR TAKİPTELER
İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.
TEKNİK EKİBE RAPORLAYACAK
West Ham kulübünün izleme komitesinden bir yetkilinin maç günü İstanbul'da olacağı ve Barış Alper ile Semih Kılıçsoy'un performansını teknik ekibe raporlayacağı belirlendi.
SERGİLEYECEKLERİ FUTBOL ÖNEMLİ
Barış Alper'ın ismi daha önce West Ham ile beraber Nottingham Forest'le de ciddi şekilde anılmıştı. Semih Kılıçsoy ise bir dönem Aston Villa'nın transfer gündemine girmişti. İki yıldızın dev derbide sergileyeceği futbol, takımları adına büyük önem taşıyor.
KRİTİK SANCHEZ KARARI
Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson ile çarpışan ve kafasına darbe alıp oyuna devam edemeyen Sanchez'in durumu soru işareti.
FIFA'nın yeni kuralına göre kafa darbeleri sonrası oyuna devam edemeyen ve bir hafta forma giymesi yasak olan Sanchez kadrodan çıkarılmıştı.
İstanbul'a gelen sarı kırmızılı oyuncu için detaylı bir teste tabii tutulacak. Davinson Sanchez'in hiç vakit kaybetmeden MR'ı çekilecek.
KUVARS DEĞERİ ÖNEMLİ
Ve Kolombiyalı oyuncu test ve bulguları yapıldıktan sonra beyin cerrahı ve nörolog uzmanlarının yer alacağı bir heyetin kontrolünden geçecek.
Oyuncu ile ilgili kararı ne kulüp doktoru ne de Okan Buruk verebilecek. Sağlık heyeti Davinson için görüşünü belirtip noktayı koyacak. Beynindeki değerlerin normal ve sıfır risk taşıması hâlinde Sanchez, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak.
Beyninde hafif de olsa ödem bulunan başarılı stoperin kuvars değeri istenen düzeyde olmaz ise olası darbede beyni ciddi hasar göreceği için risk alınmayacak. Okan Buruk da sonucu merakla bekleyecek.
TEK İDMAN
Davinson Sanchez'in, Kolombiya Millî Takımı'nda sadece tek antrenmana çıktığı öğrenildi. Okan Buruk, sağlık heyetinden olumlu rapor çıkması durumunda oyuncusu ile görüşüp derbi kararını ona göre verecek.
TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek.
FIRSAT TRANSFERİ
Son yıllarda transfer pazarının en hareketli takımlarından birisi olan, ancak kadrosuna kattığı yıldızlardan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea'de bir kez daha yaprak dökümü yaşanacak.
Londra ekibi, yaz aylarında tam 11 futbolcusuyla yollarını ayıracak. O isimlerden birisi de Galatasaray'ın radarında olan Ben Chilwell.
BEN CHILWELL GELİŞMESİ!
Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell.
28 yaşındaki sol beke İngiltere'den talipler olsa da Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği öngörülüyor.