PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Aslan'a dev fırsat! Chelsea'nin yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek. Sarı kırmızılılar Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği yıldız isme talip oldu. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve o isim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:25
Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takmanın peşinde.

Bir yandan oynanacak derbi maçına hazırlanan sarı kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

MUSLERA İÇİN ÇOK ÖZEL MAÇ

Yaklaşan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray'da öne çıkan isimlerden birisi de kaleci Fernando Muslera oldu.

Türkiye'de 14. sezonunu geçiren 38 yaşındaki Nando, bugüne kadar Beşiktaş'a karşı 27 kez rakip olmayı başardı. Geride kalan maçlardan 14 galibiyet çıkartan Uruguaylı, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol görürken, 10 karşılaşmada ise Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Büyük bir aksilik olmazsa kariyerindeki son İstabul derbisine çıkacak olan Muslera, kariyerini de şampiyonlukla noktalamak istiyor.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

SON DERBİSİNE ÇIKIYOR

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Fernando Muslera, kariyerindeki son derbi maçına çıkacak. Nando için Beşiktaş maçı bu sebeple ayrı bir önem taşıyor.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

OSIMHEN'DEN GOL SÖZÜ

Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.

Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 20 sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gole imzasını atarak takımının skor yükünü çekmeyi başardı.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

WEST HAM BARIŞ VE SEMİH'İ İZLEYECEK

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

1 YILDIR TAKİPTELER

İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

TEKNİK EKİBE RAPORLAYACAK

West Ham kulübünün izleme komitesinden bir yetkilinin maç günü İstanbul'da olacağı ve Barış Alper ile Semih Kılıçsoy'un performansını teknik ekibe raporlayacağı belirlendi.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

SERGİLEYECEKLERİ FUTBOL ÖNEMLİ

Barış Alper'ın ismi daha önce West Ham ile beraber Nottingham Forest'le de ciddi şekilde anılmıştı. Semih Kılıçsoy ise bir dönem Aston Villa'nın transfer gündemine girmişti. İki yıldızın dev derbide sergileyeceği futbol, takımları adına büyük önem taşıyor.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

KRİTİK SANCHEZ KARARI

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson ile çarpışan ve kafasına darbe alıp oyuna devam edemeyen Sanchez'in durumu soru işareti.

FIFA'nın yeni kuralına göre kafa darbeleri sonrası oyuna devam edemeyen ve bir hafta forma giymesi yasak olan Sanchez kadrodan çıkarılmıştı.

İstanbul'a gelen sarı kırmızılı oyuncu için detaylı bir teste tabii tutulacak. Davinson Sanchez'in hiç vakit kaybetmeden MR'ı çekilecek.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

KUVARS DEĞERİ ÖNEMLİ

Ve Kolombiyalı oyuncu test ve bulguları yapıldıktan sonra beyin cerrahı ve nörolog uzmanlarının yer alacağı bir heyetin kontrolünden geçecek.

Oyuncu ile ilgili kararı ne kulüp doktoru ne de Okan Buruk verebilecek. Sağlık heyeti Davinson için görüşünü belirtip noktayı koyacak. Beynindeki değerlerin normal ve sıfır risk taşıması hâlinde Sanchez, Beşiktaş derbisinde kadroda olacak.

Beyninde hafif de olsa ödem bulunan başarılı stoperin kuvars değeri istenen düzeyde olmaz ise olası darbede beyni ciddi hasar göreceği için risk alınmayacak. Okan Buruk da sonucu merakla bekleyecek.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

TEK İDMAN

Davinson Sanchez'in, Kolombiya Millî Takımı'nda sadece tek antrenmana çıktığı öğrenildi. Okan Buruk, sağlık heyetinden olumlu rapor çıkması durumunda oyuncusu ile görüşüp derbi kararını ona göre verecek.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

FIRSAT TRANSFERİ

Son yıllarda transfer pazarının en hareketli takımlarından birisi olan, ancak kadrosuna kattığı yıldızlardan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea'de bir kez daha yaprak dökümü yaşanacak.

Londra ekibi, yaz aylarında tam 11 futbolcusuyla yollarını ayıracak. O isimlerden birisi de Galatasaray'ın radarında olan Ben Chilwell.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

BEN CHILWELL GELİŞMESİ!

Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor. Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell.

28 yaşındaki sol beke İngiltere'den talipler olsa da Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği öngörülüyor.

Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Putin de seçim ve geçici yönetim dedi | Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
Aslan’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Borsa İstanbul
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan önemli açıklama: Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyoruz
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...