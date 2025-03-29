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İbrahim Hacıosmanoğlu'na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor, Papara Park’ta Göztepe’yi konuk etti. Heyecan dolu mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor’un golünü Zubkov kaydederken, Göztepe'nin golü penaltıdan Romulo’dan geldi. Karşılaşmada tribünlerdeki taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 21:50
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı

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Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise saha dışında yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mücadeleyi protokol tribününden takip etmesi, Bordo-Mavili taraftarlar tarafından sert protestolarla karşılandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Trabzon'da şok tepki!

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

2013-2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapan Hacıosmanoğlu'na tepkiler maçın ilk dakikalarından itibaren yükseldi. Tribünlerden sık "TFF istifa" sloganları duyuldu.