İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise saha dışında yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mücadeleyi protokol tribününden takip etmesi, Bordo-Mavili taraftarlar tarafından sert protestolarla karşılandı.
Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise saha dışında yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mücadeleyi protokol tribününden takip etmesi, Bordo-Mavili taraftarlar tarafından sert protestolarla karşılandı.
2013-2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapan Hacıosmanoğlu'na tepkiler maçın ilk dakikalarından itibaren yükseldi. Tribünlerden sık "TFF istifa" sloganları duyuldu.