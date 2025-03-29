Fenerbahçe’de Fred belirsizliği!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.



Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 65 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.



Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor.



FRED İÇİN DERBİ MESAİSİ



Fenerbahçe'de Reeder Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred, Bodrum FK maçında yer almadı.



31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.



Sambacının durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.