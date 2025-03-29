PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Fred belirsizliği!

Sakatlığı nedeniyle Bodrum FK maçında forma giyemeyen Brezilyalı yıldız Fred, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 12:23
Fenerbahçe’de Fred belirsizliği!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 65 puana yükseldi ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile Kadıköy'de oynayacakları maç öncesi sakatlığı bulunan isimlerden Fred'in durumu merak ediliyor.

FRED İÇİN DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe'de Reeder Samsunspor karşılaşmasında sakatlanan Fred, Bodrum FK maçında yer almadı.

31 yaşındaki Brezilyalı maestro, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak olan dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sambacının durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçeden çılgın transfer! Dzekonun yerine gelecekFenerbahçeden çılgın transfer! Dzekonun yerine gelecek
Fenerbahçe'den çılgın transfer! Dzeko'nun yerine gelecek

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 11’ler netleşti! Hocalardan sürpriz
CHP’deki paradan kule skandalında yeni perde! Özgür Karabat’ın delege oyunu deşifre oldu! Görüşme kaydı dosyada
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Gizli kasa Ali Nuhoğlu neden kollanıyor? Kral dairesinden batık ’Akvaryum’a İBB ihalelerinden milyonluk krediye
Günlük ihracatta Bayram hediyesi! Bakan açıkladı
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Danimarka’yı çileden çıkaran hamle! Grönland’da ABD üssüne şoke eden ziyaret
Bayramda çalışana çift ödeme | Kimler çift yevmiye alacak? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında tapeler ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Hırsızlar ki ne hırsızlar
İBB eski Başkanı İmamoğlu bu sefer ülkesini şikayet etmek için kollarını sıvadı! 11 firari isim aranıyor
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti! Tayland’da da yıkım var
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! Ramazan Bayramı’nda bazı köprü ve toplu taşımalar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan’dan Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden CHP’li Özel’e sert tepki: İngiliz Muhiplerinden farkınız yok!
Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir?
Kaj Joakim Medin silahlı terör örgütü üyeliği ve Başkan Erdoğan’a hakaret suçlarından tutuklandı!
Kemal Sunal ve Fatma Girik’le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı