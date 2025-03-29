Bayer Leverkusen’den Xabi Alonso açıklaması: Takımda kalacak!

Alman basınına konuşan Rolfes, Alonso'nun takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Bir gazetecinin, "Olası bir ayrılık konusunda endişeli misiniz?" sorusuna Rolfes, "Hayır, kalıyor! Bizimle bir sözleşmesi var ve hem bu sezon hem de gelecek sezonun planlaması için sürekli temas halindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

Bu açıklamalarla birlikte Bayer Leverkusen cephesinden, Alonso'nun geleceğine dair çıkan spekülasyonlara son nokta konulmuş oldu. Kulüp, Xabi Alonso'nun liderliğinde başarılarına devam etmeyi hedefliyor.