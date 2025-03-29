SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecnaı yaşanıyor. Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek amacında. Ev sahibi Kartal, kötü giden sezonda taraftarının önünde Avrupa kupaları için adım atmak isterken Aslan ise şampiyonluk yarışında farkın kapanmasına engel olmayı hedefliyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 20:24
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

CANLI TAKİP

Beşiktaş - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Emirhan Topçu (AA)Emirhan Topçu (AA)

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

5 OYUNCU SINIRDA

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta, tam beş futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, savunma hattından Emirhan Topçu ile hücum oyuncuları Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sınırdaki isimler arasında. Bu beş oyuncu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Kasımpaşa deplasmanında görev yapamayacak.

Joao Mario (AA)Joao Mario (AA)

SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasını mağlubiyetle tamamladı. 27. haftada sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, 28. haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Norveçli hocasıyla ilk kez arka arkaya iki resmi maçı kaybetmiş oldu.

Eksik rakiplerine karşı dahi galibiyet çıkaramayan "Kara Kartal", Galatasaray karşısında galip gelerek hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de moral bulmak istiyor.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

3 DERBİDE MAĞLUP

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Süper Lig'de son üç maçta da sahadan mağlup ayrıldı. 2023-2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan ilk maçta 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında kendi sahasında da 1-0 yenildi. Beşiktaş, bu süreçte Galatasaray'a karşı skor üstünlüğü sağlayamadı.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM

Defansif anlamda istikrarlı bir performans sergileyen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 26 maçta sadece 26 gol yedi. Zirvede ise 23 golle Fenerbahçe bulunuyor.

Victor Osimhen ve Yunus Akgün (DHA)Victor Osimhen ve Yunus Akgün (DHA)

CİMBOM OKAN BURUK İLE ÜSTÜN

Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı üstün performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamın liderliğinde siyah-beyazlılarla ligde oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı. Bu süreçte yalnızca 1 kez mağlup olan "Cimbom", söz konusu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Ancak Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak, Okan Buruk dönemindeki en ağır yenilgisini almıştı.

Eren Elmalı (İHA)Eren Elmalı (İHA)

EN GOLCÜ TAKIM

Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda. Geride kalan 27 karşılaşmada 68 kez fileleri sarsan Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 gol önünde yer alıyor.

Defansif anlamda da istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, kalesinde 27 gol gördü ve bu alanda Fenerbahçe (23) ile Beşiktaş'ın (26) ardından en az gol yiyen üçüncü takım oldu.

Victor Osimhen (DHA)Victor Osimhen (DHA)

OSIMHEN YİNE GOL SİLAHI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin en golcü ismi olarak öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 kez ağları havalandıran Osimhen, gol krallığında zirvede bulunuyor. Son 5 lig maçında 8 gol atan yıldız futbolcu, derbi öncesinde formunun zirvesinde.

Antalyaspor karşısında yaptığı hat-trick ile dikkat çeken Osimhen, milli takımda da Ruanda ve Zimbabve karşısında toplam 3 gol kaydederek formunu koruduğunu gösterdi.

Victor Osimhen ve Lucas Torreira (AA)Victor Osimhen ve Lucas Torreira (AA)

ETKİLİ HÜCUM OPSİYONLARI

Galatasaray'da yalnızca Osimhen değil, birçok oyuncu gol yollarında etkili performans sergiliyor. Barış Alper Yılmaz ligde 10 golle önemli bir katkı sunarken, Ahmed Kutucu 9 golle (8'i Eyüpspor'da), Yunus Akgün 6 golle öne çıkıyor. Dries Mertens'in 4, Alvaro Morata'nın ise 2 gollük katkısı bulunuyor.

Savunmadan da önemli hücum katkısı alan Galatasaray'da Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina ise 1'er golle skora katkı sağladı.

Galatasarayda kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onunGalatasarayda kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Galatasaray'da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
Fırtına’nın tadı bozuk! Trabzonspor - Göztepe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu
Ekrem İmamoğlu’nun 560 milyarlık suç çarkı! Delege borsasından usulsüz ihalelere rüşvetten tehdide... Nerede hangi suç işlendi?
ABD’de mini etek kaosu! Bakan Pam Bondi FBI ile çete baskınına gitti kıyafeti olay oldu
Başkan Erdoğan, Mandacı arıyor demişti! Özgür Özel bu kez Alman medyasına konuştu
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil
Putin’in filosuna saldırı: Limuzini havaya uçtu! Suikast girişimi mi?
Galatasaray’da kaleye flaş transfer! Muslera sonası eldivenler onun
Kıbrıs’ta yeniden EOKA provokasyonu! Türkiye düşmanlığıyla ortaya çıktılar savaş çağrısı yapıyorlar
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu’nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı
Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı kararına durdurma! BM’den ABD’ye tepki
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı! Vatandaşlar otogarlarda kuyruk oldu! İstanbul’da yollar boş kaldı
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak? Sıcaklık 5-6 derece birden düşecek! Şiddetli yağış geliyor! Tatilcilere uyarı
Salako’nun yıldızı Meral Zeren’in inanılmaz değişimi ağızları açık bıraktı! Yılların acıması yok Kemal Sunal’ın Eminesi’ydi...