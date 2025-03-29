Beşiktaş - Galatasaray | CANLI

Süper Lig 'in 29. haftasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş 'ta, tam beş futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, savunma hattından Emirhan Topçu ile hücum oyuncuları Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sınırdaki isimler arasında. Bu beş oyuncu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Kasımpaşa deplasmanında görev yapamayacak.

Joao Mario (AA)

SON 2 MAÇINI KAYBETTİ

Beşiktaş, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasını mağlubiyetle tamamladı. 27. haftada sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, 28. haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Norveçli hocasıyla ilk kez arka arkaya iki resmi maçı kaybetmiş oldu.

Eksik rakiplerine karşı dahi galibiyet çıkaramayan "Kara Kartal", Galatasaray karşısında galip gelerek hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de moral bulmak istiyor.