Beşiktaş - Galatasaray | CANLI

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen.
5 OYUNCU SINIRDA
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta, tam beş futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, savunma hattından Emirhan Topçu ile hücum oyuncuları Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sınırdaki isimler arasında. Bu beş oyuncu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Kasımpaşa deplasmanında görev yapamayacak.
SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Beşiktaş, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasını mağlubiyetle tamamladı. 27. haftada sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, 28. haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla birlikte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Norveçli hocasıyla ilk kez arka arkaya iki resmi maçı kaybetmiş oldu.
Eksik rakiplerine karşı dahi galibiyet çıkaramayan "Kara Kartal", Galatasaray karşısında galip gelerek hem kötü gidişatı sonlandırmak hem de moral bulmak istiyor.
3 DERBİDE MAĞLUP
Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Süper Lig'de son üç maçta da sahadan mağlup ayrıldı. 2023-2024 sezonunda RAMS Park'ta oynanan ilk maçta 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında kendi sahasında da 1-0 yenildi. Beşiktaş, bu süreçte Galatasaray'a karşı skor üstünlüğü sağlayamadı.
EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Defansif anlamda istikrarlı bir performans sergileyen Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 26 maçta sadece 26 gol yedi. Zirvede ise 23 golle Fenerbahçe bulunuyor.
CİMBOM OKAN BURUK İLE ÜSTÜN
Süper Lig'de Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı üstün performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adamın liderliğinde siyah-beyazlılarla ligde oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı. Bu süreçte yalnızca 1 kez mağlup olan "Cimbom", söz konusu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
Ancak Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak, Okan Buruk dönemindeki en ağır yenilgisini almıştı.
EN GOLCÜ TAKIM
Sarı-kırmızılılar, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda. Geride kalan 27 karşılaşmada 68 kez fileleri sarsan Galatasaray, bu alanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 gol önünde yer alıyor.
Defansif anlamda da istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, kalesinde 27 gol gördü ve bu alanda Fenerbahçe (23) ile Beşiktaş'ın (26) ardından en az gol yiyen üçüncü takım oldu.
OSIMHEN YİNE GOL SİLAHI
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin en golcü ismi olarak öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 20 kez ağları havalandıran Osimhen, gol krallığında zirvede bulunuyor. Son 5 lig maçında 8 gol atan yıldız futbolcu, derbi öncesinde formunun zirvesinde.
Antalyaspor karşısında yaptığı hat-trick ile dikkat çeken Osimhen, milli takımda da Ruanda ve Zimbabve karşısında toplam 3 gol kaydederek formunu koruduğunu gösterdi.
ETKİLİ HÜCUM OPSİYONLARI
Galatasaray'da yalnızca Osimhen değil, birçok oyuncu gol yollarında etkili performans sergiliyor. Barış Alper Yılmaz ligde 10 golle önemli bir katkı sunarken, Ahmed Kutucu 9 golle (8'i Eyüpspor'da), Yunus Akgün 6 golle öne çıkıyor. Dries Mertens'in 4, Alvaro Morata'nın ise 2 gollük katkısı bulunuyor.
Savunmadan da önemli hücum katkısı alan Galatasaray'da Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı 2'şer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Mario Lemina ise 1'er golle skora katkı sağladı.