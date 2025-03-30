SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Bodrum FK yeniden küme düşme hattına girdi

Son dönemde çıkış yakalayan Bodrum FK, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yeniden ateş hattına geriledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 14:01
Bodrum FK yeniden küme düşme hattına girdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup 6 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Bodrum FK yeniden düşme hattına geriledi.

30 puanda kalan yeşil-beyazlıların rakipleri Kayserispor ve Sivasspor haftayı galibiyetle tamamladı. Kayserispor evinde Hatayspor'u 5-0 yenerken, Sivasspor da Adana Demirspor karşısında zorlanmadı ve müsabakayı 5-1 galip bitirdi. Bu sonuçların ardından 3 takımın da puanı 30 oldu. Bodrum FK, eksi 11 averajla Sivasspor'un gerisine düştü ve 16'ncı sırada yer buldu.

2 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında önce Trabzonspor'a konuk olacak Bodrum Futbol Kulübü ardından ligde de yine önemli rakiplerinden Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası
Özgür Özel bu kez Le Monde’a ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlu’nu rafa kaldırdı
Koza Altın
Bayram tatilinin ilk gününde korkunç bilanço: 766 kaza bin 219 yaralı
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı! Gazze’deki soykırım, Terörsüz Türkiye, İBB’deki yolsuzluk, CHP’ye tepki
81 ilde Ramazan Bayramı coşkusu! Camiler doldu taştı
9 günlük bayram tatilinde hava nasıl olacak? Sağanak, yağış, fırtına kuvvetli geliyor: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
CHP’li Özgür Özel’in hedef gösterdiği Espressolab’a saldırı! Sandalyeler havada uçuştu: 4 gözaltı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki: Siyasi yobazlıktır
Yolsuzluktan gözaltına alınacağını anlayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan gizli kasası Adem Soytekin’e talimat! 50 milyonluk transfer
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun New York Times’a yazdığı şikayet mektubu çalıntı çıktı!
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti
Kartal apolet söktü! Beşiktaş - Galatasaray: 2-1 | MAÇ SONUCU
Esnafa erken emeklilik! Reform kimleri kapsayacak? İhya imkanı var mı?
Fenerbahçe’den çılgın transfer! Dzeko’nun yerine gelecek
Medyayı ve ekonomiyi hedef alan Özgür Özel’e tepki yağıyor: Kimse sizin emir eriniz değil
İbrahim Hacıosmanoğlu’na evinde büyük şok! TFF istifa sesleri yankılandı
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi: Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...
ÖZEL | Beşiktaşlı taraftarlardan Galatasaraylı analizcilere tepki!
Can Yaman’dan 1 milyon dolarlık anlaşma! Peynir markasının reklam yüzü oldu | Ürünler satış rekoru kırdı
Siyonistler hedef gösterdi Harvard Üniversitesi görevden aldı! AK Parti’den Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer tepkisi... İlk skandal değil