Mücadelenin ilk golü konuk ekipten geldi. Atletico Madrid, 38. dakikada Cesar Azpilicueta'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Espanyol ise skora dengeyi 71. dakikada Javier Puado'nun penaltıdan attığı golle getirdi.

Bu sonucun ardından Espanyol'un galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Atletico Madrid de son üç karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi.

Alınan beraberlik sonrası Atletico Madrid puanını 57'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.