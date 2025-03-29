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Atleti'den kritik kayıp! Espanyol - Atletico Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid, RCDE Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 20:18 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 20:18
Atleti’den kritik kayıp! Espanyol - Atletico Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU

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Mücadelenin ilk golü konuk ekipten geldi. Atletico Madrid, 38. dakikada Cesar Azpilicueta'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Espanyol ise skora dengeyi 71. dakikada Javier Puado'nun penaltıdan attığı golle getirdi.

Bu sonucun ardından Espanyol'un galibiyet hasreti üç maça çıkarken, Atletico Madrid de son üç karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi.

Alınan beraberlik sonrası Atletico Madrid puanını 57'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı. Espanyol ise 29 puanla 15. sırada yer alıyor.

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