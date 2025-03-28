SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Osimhen'den maç sonu büyük tepki!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimen, Zimbabve beraberliği sonrası arkadaşlarına çok kızdı. Çünkü 2026 Dünya Kupası'na katılması büyük risk altında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 11:00
Osimhen’den maç sonu büyük tepki!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2026 Dünya Kupası eleme maçında Zimbabve ile 1-1 berabere kalan Nijerya'nın gruptan çıkma şansı zora girdi.

6 maç sonunda 7 puanla 4. olan Nijerya'nın önünde 13 puanla G.Afrika, 8 puanla Ruanda ve Benin sıralanıyor. Son sıradaki Zimbabve'nin son dakikada attığı golle beraberliği sağlamasına çok sinirlenen Victor Osimhen'in, maç sonu arkadaşlarına gösterdiği tepkiler Nijerya'da gündem oldu.

BİTİME 4 MAÇLARI KALDI

Yenilen gole isyan eden Nijeryalı yıldız kendisini sakinleştirmeye gelen takım arkadaşı Boniface'i de iterek soyunma odasının yolunu tuttu. Kalan 4 maçında Ruanda'yı evinde ağırlayıp, Güney Afrika ve Lesoto ile deplasmanına çıkacak olan Nijerya evinde Benin'i ağırlayarak maçlarını tamamlayacak. Yıldızlar topluluğu Nijerya'nın en azından ikinci olup, hedefi ne ulaşması için bu önemli rakiplerini yenmesi gerekiyor.

Aslana dev fırsat! Chelseanin yıldızı geliyorAslana dev fırsat! Chelseanin yıldızı geliyor
Aslan'a dev fırsat! Chelsea'nin yıldızı geliyor
Osimhenden gol sözü!Osimhenden gol sözü!
Osimhen'den gol sözü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
Casper
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
CHP’nin para kuleleri skandalında yeni gelişme! Gökhan Taşkapan ifadesinde açık açık itiraf etti: Özgür Karabat da işin içinde
Borsa İstanbul
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Putin de seçim ve geçici yönetim dedi | Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan önemli açıklama: Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyoruz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı