Osimhen’den gol sözü!

Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde hem çok formda hem çok iddialı.



Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve gelmeden önce iki maçta 2 gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'de hem gol krallığını hem de şampiyonluğu istiyor.



GOL SÖZÜ VERDİ



Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.



Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi.