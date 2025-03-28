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Osimhen'den gol sözü!

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı yıkan isim olan Victor Osimhen, derbi öncesinde yine çok iddialı ve rakibine gol atacağına inanıyor.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 08:48
Osimhen’den gol sözü!

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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde hem çok formda hem çok iddialı.

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve gelmeden önce iki maçta 2 gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'de hem gol krallığını hem de şampiyonluğu istiyor.

GOL SÖZÜ VERDİ

Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.

Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi.

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