Kayserispor kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı (AA)

Karşılaşmanın gol perdesini 2. dakikada Ali Karimi açtı. İranlı yıldızın ardından 37'de Bahoken farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede Karimi bu kez asisti yapan isim oldu ve Ramazan Civelek takımının 3. golünü kaydetti. 69'da Nazon farkın 4'e yükselmesini sağladı. 89'da Taha Sarıaslan skoru belirleyen vuruşu yaptı.