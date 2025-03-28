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Jakirovic ve öğrencileri meydan okuyor! Kayserispor - Hatayspor: 5-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sergej Jakirovic'in öğrencileri, bordo beyazlıları 5-0 yenerek küme düşme hattından çıkabilmek adına mücadelesini sürdürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 17:54
Jakirovic ve öğrencileri meydan okuyor! Kayserispor - Hatayspor: 5-0 | MAÇ SONUCU

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Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

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Karşılaşmanın gol perdesini 2. dakikada Ali Karimi açtı. İranlı yıldızın ardından 37'de Bahoken farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede Karimi bu kez asisti yapan isim oldu ve Ramazan Civelek takımının 3. golünü kaydetti. 69'da Nazon farkın 4'e yükselmesini sağladı. 89'da Taha Sarıaslan skoru belirleyen vuruşu yaptı.

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Kayserispor bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken Hatayspor 19'da kaldı.