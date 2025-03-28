Anderson Talisca’dan ilk penaltı golü!

Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Anderson Talisca, Bodrum FK karşılaşmasında kariyerinde bir ilki yaşadı.
Bodrum FK'nın penaltısında baş rol oynayan sambacı, skorun 1-1'e gelmesine engel olamadı.
Mücadelenin 44. dakikasında Mert Müldür'ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, 45. dakikada fileleri havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.
Bu gol, Brezilyalı yıldızın Süper Lig kariyerinde penaltıdan attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.