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Anderson Talisca'dan ilk penaltı golü!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibi karşısında ilginç bir durum yaşadı. Anderson Talisca hem penaltı yaptırdı hem de ilk yarı sonunda beyaz noktaya giderek topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı savunmacı, Süper Lig kariyerinde ilk penaltı golünü attı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 21:31 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 21:32
Anderson Talisca’dan ilk penaltı golü!

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Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Anderson Talisca, Bodrum FK karşılaşmasında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Bodrum FK'nın penaltısında baş rol oynayan sambacı, skorun 1-1'e gelmesine engel olamadı.

Mücadelenin 44. dakikasında Mert Müldür'ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, 45. dakikada fileleri havalandırarak takımına skor katkısı sağladı.

Bu gol, Brezilyalı yıldızın Süper Lig kariyerinde penaltıdan attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

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