CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde 3. sırada yer alıyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalan Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…
(Kaynak: AA)
SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, 29 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlıyor.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Reeder Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.