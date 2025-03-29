CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde 3. sırada yer alıyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalan Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…