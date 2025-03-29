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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor, Kasımpaşa ile evinde karşılaşıyor. Bu sezonun sürpriz takımlarından biri olan Samsunspor, milli ara öncesinde Fenerbahçe deplasmanından aldığı bir puanla dikkat çekti. 51 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, evinde galibiyetle ayrılarak 3 puan hedefliyor. Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 15:18
CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Samsunspor, 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak ligde 3. sırada yer alıyor. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalan Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki Samsunspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, 29 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlıyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Reeder Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Reeder Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 78, Kablo TV 233 ve Türksat uydusu üzerinden izlenebileceği gibi, internet üzerinden de şifreli yayınla erişilebilecek.

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