Anderson Talisca (DHA) 62 PUANI VAR Fenerbahçe, Süper Lig'deki son sınavında kendi sahasında Reeder Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşdı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, geride kalan 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 62 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Mert Müldür (İHA) DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu karşılaşmada düdüğü hakem Atilla Karaoğlan çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcıları olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay görev yapıyor. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan. VAR'da Luis Godin, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

Edin Dzeko (DHA) DERBİ ÖNCESİ SINIRDALAR Fenerbahçe'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde dört oyuncu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, üçer sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler kart görmeleri halinde 6 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçeden Galatasarayı üzecek transfer! Fenerbahçe'den Galatasaray'ı üzecek transfer!