SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, alt sıralarda bulunan Bodrum FK'nın konuğu oluyor. Sarı lacivertliler, milli aranın ardından Samsunspor beraberliğini telafi etmek ve puan farkını 6'ya indirmek amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Bodrum FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 19:23 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 19:26
Fenerbahçe’nin Bodrum FK maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanında puan arıyor.

CANLI TAKİP

Bodrum FK - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Bodrum FK: Rüzgar, Cenk, Ali, Chris, Üzeyir, Erkan, Ege, Musah, Okita, Pedro, Puscas

Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz, İrfan, En-Nesyri, Talisca

Anderson Talisca (DHA)Anderson Talisca (DHA)

62 PUANI VAR

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son sınavında kendi sahasında Reeder Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşdı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Bir maçı eksik olan Fenerbahçe, geride kalan 26 maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 62 puanla zirve takibini sürdürüyor.

Mert Müldür (İHA)Mert Müldür (İHA)

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu karşılaşmada düdüğü hakem Atilla Karaoğlan çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcıları olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay görev yapıyor. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan.

VAR'da Luis Godin, AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturuyor.

Edin Dzeko (DHA)Edin Dzeko (DHA)

DERBİ ÖNCESİ SINIRDALAR

Fenerbahçe'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde dört oyuncu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş, üçer sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

Bu isimler kart görmeleri halinde 6 Nisan'da oynanacak Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçeden Galatasarayı üzecek transfer!Fenerbahçeden Galatasarayı üzecek transfer!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı üzecek transfer!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak!
CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı
Casper
Fenerbahçe’nin Bodrum FK maçı ilk 11’i belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Gine’de adına yapılan caminin açılışında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
Borsa İstanbul
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: İBB yankesicilerin elinde hapsoldu! Sokak uyarısı | DEM mesajı
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
Galatasaray dünya yıldızını yola getirdi! Transferde sona doğru
Son dakika: Lübnan’da ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrut’u vurdu
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: Bugün hepimiz için bir milat olsun!
Kemal Sunal ve Fatma Girik’le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor