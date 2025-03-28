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Jayden Oosterwolde'ye talip çıktı! Sakatlık sonrası kıymete bindi

Fenerbahçe'de yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde’ye sürpriz bir talip çıktı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, genç savunmacı için ülkesinin dev takımı devrede.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 18:59 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 19:00
Jayden Oosterwolde’ye talip çıktı! Sakatlık sonrası kıymete bindi

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağlarından ameliyat olan Jayden Oosterowlde'ye flaş bir talip çıktı.

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)

Hollanda Eredivisie'de Ajax ile şampiyonluk mücadelesi veren PSV Eindhoven'da savunmanın önemli isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 27 yaşındaki Fransız stoperin kontratı henüz yenilenmedi ve sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)

PSV TALİP

Hollanda'nın önemli kaynaklarından Voetbalprimeur, PSV'nin Boscagli'nin yerini doldurmak için potansiyel adayları değerlendirdiğini belirtti. Haberde Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin bu isimlerden biri olduğu ifade edildi. Genç oyuncunun çok yönlü savunma özellikleri ve Hollanda futboluna olan aşinalığı nedeniyle listede öne çıktığı aktarıldı.

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)

HEDEFİ FENER'DEN AYRILMAK

Aynı haberde, Oosterwolde'nin ESPN'e verdiği röportajda kullandığı şu ifadeye de yer verildi:
"Sakatlandığınızda her şey bir anda duruyor. Planım bu sezon hemen kendimi gösterip Fenerbahçe'den ayrılmaktı."

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE KARİYERİ VE PERFORMANSI

Jayden Oosterwolde, 2022/23 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar 62 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydetti. Bu sezon ise sadece 14 maçta forma giyebildi.

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv)

2027'YE KADAR KONTRATI VAR

Sol bek, stoper ve orta saha sol pozisyonlarında görev alabilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.

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