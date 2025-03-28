Jayden Oosterwolde’ye talip çıktı! Sakatlık sonrası kıymete bindi

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv) HEDEFİ FENER'DEN AYRILMAK Aynı haberde, Oosterwolde'nin ESPN'e verdiği röportajda kullandığı şu ifadeye de yer verildi:

"Sakatlandığınızda her şey bir anda duruyor. Planım bu sezon hemen kendimi gösterip Fenerbahçe'den ayrılmaktı."

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE KARİYERİ VE PERFORMANSI Jayden Oosterwolde, 2022/23 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar 62 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydetti. Bu sezon ise sadece 14 maçta forma giyebildi.

Jayden Oosterwolde (Takvim Foto Arşiv) 2027'YE KADAR KONTRATI VAR Sol bek, stoper ve orta saha sol pozisyonlarında görev alabilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.