Jayden Oosterwolde’ye talip çıktı! Sakatlık sonrası kıymete bindi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağlarından ameliyat olan Jayden Oosterowlde'ye flaş bir talip çıktı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağlarından ameliyat olan Jayden Oosterowlde'ye flaş bir talip çıktı.
Hollanda Eredivisie'de Ajax ile şampiyonluk mücadelesi veren PSV Eindhoven'da savunmanın önemli isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 27 yaşındaki Fransız stoperin kontratı henüz yenilenmedi ve sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.
PSV TALİP
Hollanda'nın önemli kaynaklarından Voetbalprimeur, PSV'nin Boscagli'nin yerini doldurmak için potansiyel adayları değerlendirdiğini belirtti. Haberde Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin bu isimlerden biri olduğu ifade edildi. Genç oyuncunun çok yönlü savunma özellikleri ve Hollanda futboluna olan aşinalığı nedeniyle listede öne çıktığı aktarıldı.
HEDEFİ FENER'DEN AYRILMAK
Aynı haberde, Oosterwolde'nin ESPN'e verdiği röportajda kullandığı şu ifadeye de yer verildi:
"Sakatlandığınızda her şey bir anda duruyor. Planım bu sezon hemen kendimi gösterip Fenerbahçe'den ayrılmaktı."
FENERBAHÇE KARİYERİ VE PERFORMANSI
Jayden Oosterwolde, 2022/23 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar 62 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol kaydetti. Bu sezon ise sadece 14 maçta forma giyebildi.
2027'YE KADAR KONTRATI VAR
Sol bek, stoper ve orta saha sol pozisyonlarında görev alabilen yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor.