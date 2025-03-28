CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı bugün yaşanıyor. Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanıyor. Derbinin hakemi ise Burak Pakkan olurken, karşılaşma her iki takım için de önemli puanlar anlamına geliyor. Peki Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgileri…