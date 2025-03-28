CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı bugün yaşanıyor. Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanıyor. Derbinin hakemi ise Burak Pakkan olurken, karşılaşma her iki takım için de önemli puanlar anlamına geliyor. Peki Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgileri…
(Kaynak: AA)
ANTALYASPOR-ALANYASPOR SAAT KAÇTA?
Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig maçına, 28 Mart Cuma günü saat 16:00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapıyor.
(Kaynak: AA)
ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Soner, Amar, Safuri, Larsson, Günay Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Samudio, Veysel Sarı.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Enes, Cordova, Fatih, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir.