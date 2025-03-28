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CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor, ligin önceki bölümlerinde 33 puan toplarken, Alanyaspor ise 31 puan elde etti. Peki Antalyaspor-Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 15:33
CANLI MAÇ İZLE | Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı bugün yaşanıyor. Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki mücadele, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanıyor. Derbinin hakemi ise Burak Pakkan olurken, karşılaşma her iki takım için de önemli puanlar anlamına geliyor. Peki Antalyaspor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgileri…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANTALYASPOR-ALANYASPOR SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Süper Lig maçına, 28 Mart Cuma günü saat 16:00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı ev sahipliği yapıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Soner, Amar, Safuri, Larsson, Günay Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Samudio, Veysel Sarı.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Enes, Cordova, Fatih, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki Süper Lig maçını, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANTALYASPOR-ALANYASPOR CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Maç, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında ve Türksat uydusu üzerinden erişilebilir.

ANTALYASPOR-ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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