Galatasaraylıları şoke edecek ayrılık! Menajerinden flaş sözler

Antalyaspor'u 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda namağlup şampiyonluk yaşayarak ezeli rakibinin rekorunu egale etmek amacında.
Okan Buuk (AA)
Cimbom'da gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hazırlanan listede pek çok yıldız futbolcu bulunuyor. Ancak ayrılacak isimle, gelecekleri de etkileyecek.
Lucas Torreira (AA)
ŞOKE EDEN AYRILIK
Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Lucas Torreira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızı için Boca Juniors ısrarını sürdürüyor.