Galatasaraylıları şoke edecek ayrılık! Menajerinden flaş sözler

Deneyimli orta sahanın menajeri de Galatasaray lıları üzecek bir açıklamada bulundu. Pablo Bentancur, 29 yaşındaki oyuncusu için; " Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." dedi.

Lucas Torreira (AA)

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ayrılığı ihtimali üzerine çalışan Galatasaray'da liste şimdiden hazır. Eğer transfer gerçekleşirse yine bir dünya yıldızı kadroya dahil edilecek. Gündemin ilk sırasında ise Casemiro var.