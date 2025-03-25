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Galatasaraylıları şoke edecek ayrılık! Menajerinden flaş sözler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi ayrılık arefesinde. Menajeri de oyuncusu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 17:24 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:24
Galatasaraylıları şoke edecek ayrılık! Menajerinden flaş sözler

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Antalyaspor'u 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda namağlup şampiyonluk yaşayarak ezeli rakibinin rekorunu egale etmek amacında.

Okan Buuk (AA)Okan Buuk (AA)

Cimbom'da gelecek sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hazırlanan listede pek çok yıldız futbolcu bulunuyor. Ancak ayrılacak isimle, gelecekleri de etkileyecek.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

ŞOKE EDEN AYRILIK

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Lucas Torreira'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızı için Boca Juniors ısrarını sürdürüyor.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

MENAJERİDNEN AÇIKLAMA

Deneyimli orta sahanın menajeri de Galatasaraylıları üzecek bir açıklamada bulundu. Pablo Bentancur, 29 yaşındaki oyuncusu için; "Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." dedi.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın ayrılığı ihtimali üzerine çalışan Galatasaray'da liste şimdiden hazır. Eğer transfer gerçekleşirse yine bir dünya yıldızı kadroya dahil edilecek. Gündemin ilk sırasında ise Casemiro var.

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