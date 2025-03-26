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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya yanıt! "İmzamı atarım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yabancı hakem yerine Hakem Yasin Kol'un atandığı derbi maço hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özbek, Adalı'nın sözleri için "İmzamı atarım" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 19:18 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 19:18
Dursun Özbek’ten Serdal Adalı’ya yanıt! İmzamı atarım

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Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, yaptığı değerlendirmede, Beşiktaş'ın yabancı hakem talebine destek verdiklerini bir kez daha vurgulayarak "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan Sloven hakem Slavko Vincic'i hatırlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebini geri çevirmesini sert bir dille eleştirmişti. Adalı Yasin Kol'un atanmasıyla bilikte istifa çağrısında bulunmuştu.

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