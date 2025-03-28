Acun Ilcıalı'dan zafer yorumu! "Adalet istiyoruz"

Acun Ilıcalı (DHA)

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:

"Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadı. Bodrumspor gol dahi yemedi son haftalarda. Düşme hattındaki takımların performansları çok arttı. Zor bir deplasmandı. Oyuncularımız sağ olsun, maça çok konsantre başladılar. Güzel bir sonuç aldık. Erken avantaj elde etmek maç içinde çok güzeldi. Çok mutluyum. Yönetim olarak takımımızın yanındaydık.

Biz çok deplasmana gidiyoruz. Çok da güzel karşılanıyoruz. Bodrum'da çok güzel ağırlandık. Münferit olayları Bodrum camiasına mal etmeyiz, hiçbirimiz böyle düşünmüyoruz. Olur böyle şeyler. Futbol heyecanlı bir spor ama saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız ifadeler kullanıldı. Gereken tepkiyi gösterdik. Kabul edeceğimiz şeyler değil. Karşı taraftan özür mesajı geldi. Bodrumsporlu yöneticiler gerekli müdahaleyi yaptı. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Bu tip olaylar büyümeden engellemesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik. Tepkimiz karşılığında olay büyümedi.

Bir kez daha altını çiziyorum. Yanlışım varsa hatırlatın mutlu olurum. Ağustos ortasından beri tek bir şey söyledik, yabancı VAR, yabancı hakem. Başka söylemimiz olmadı. Bir gün başka bir gün başka, duruma göre konuşmadık, pozisyon almadık. Yabancı hakem istedik. Bunun sebebi adalet istememizdi. Yabancı hakemler konusunda eleştiride bulunmadık. Bu maçta hiç alakasız bir penaltı oldu. VAR'dan geldi penaltı. VAR da yabancıydı. Art niyet mesajı vermiyoruz, hatadır dedik. Yabancı hakem istememizin sebebi hata yapmayacaklar değildi, bugün bize hata yapsın, hatalar eşit dağılsın, avantaj bir takıma gitmesin, bir takım üzerinde yoğunlaşmasın diye yabancı hakem istedik. Hakem hata yapmayabilir olabilir mi, olamaz. Avrupa'da penaltılarımız verilmedi. Gidip açıklamalar yapmadık. Bizim duruşumuz belli, net; biz adalet istiyoruz. Bekleyip bekleyip yabancı VAR'ı ben istedim deyip, yabancı VAR aleyhinde açıklama yapmıyoruz. Kaos olsun diye açıklama da yapmıyoruz. Beşiktaş'ın duruşu belli. Beşiktaş yabancı hakem istedi. Trabzonspor yabancı hakem istedi. Biz altını çize çize söylüyoruz, en başından beri yabancı hakem istiyoruz. 50 kere açıkladık, 51 olsun bugün. Yabancı hakem istiyoruz. Yabancı hakem doğrusu. İçeride dışarıda yabancı demiyoruz, hep yabancı hakem istiyoruz. İsteğimizi bildiriyoruz, hep bildiriyoruz. Çok basit. Adalet istiyoruz. Adalet için de Türk hakemlerinin yaşadığı baskı, konjonktür yabancı hakem gerektiriyor.

İnşallah takımımıza güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın güzel başarılar getireceğinden şüphemiz yok. Hocamızla beraber güzel günler yaşayacağız inşallah."