Trabzonspor’a yeni Kvaratskhelia! 17’lik yıldız adayı listeye girdi

Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla deviren Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer potansiyeli yüksek oyunculara da yöneldi.
Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla deviren Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer potansiyeli yüksek oyunculara da yöneldi.
SÜRPRİZ HAMLE
Karadeniz temsilcisi, Gürcistan'da Dinamo Tiflis forması giyen Nikoloz Chikovani'yi listesine ekledi. 17 yaşındaki futbolcu için girişimler başlayacak.
21 Haziran 2007 tarihinde doğan Chikovani, 17 yaşında. Sol kanatta görev yapabilen genç futbolcu bu sezon A takıma yükseldi. Mevkisi itibarıyla da Paris Saint-Germain'de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetiliyor.
KARAR TEKKE'DE
Oyun görüşü, tekniği ve çalımlarıyla ön plana çıkan Gürcü futbolcu için raporlar oluşturuluyor. İzleme ekibinin görüşünün ardından Fatih Tekke son kararı verecek ve yönetim başkent ekibiyle pazarlık masasına oturacak.
PROFESYONELLİĞE ADIM ATTI
Gürcü liginin izlenmesi gereken 6 genç futbolcusundan biri olarak gösterilen Nikoloz Chikovani için Schalke 04'ün de adı transferde geçiyor. Bu sezon profesyonelliğe imza atarak A takım seviyesinde maçlara çıkmaya başladı.