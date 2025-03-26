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Trabzonspor'a yeni Kvaratskhelia! 17'lik yıldız adayı listeye girdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, birçok yıldızı gündeminde bulunduruyor. Bordo mavililer aynı zamanda genç isimlere de yatırım yapma kararı aldı. Listede geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen futbolcu var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 13:35
Trabzonspor’a yeni Kvaratskhelia! 17’lik yıldız adayı listeye girdi

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Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla deviren Trabzonspor'da yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer potansiyeli yüksek oyunculara da yöneldi.

Nikoloz Chikovani (Instagram)Nikoloz Chikovani (Instagram)

SÜRPRİZ HAMLE

Karadeniz temsilcisi, Gürcistan'da Dinamo Tiflis forması giyen Nikoloz Chikovani'yi listesine ekledi. 17 yaşındaki futbolcu için girişimler başlayacak.

Nikoloz Chikovani (Instagram)Nikoloz Chikovani (Instagram)

21 Haziran 2007 tarihinde doğan Chikovani, 17 yaşında. Sol kanatta görev yapabilen genç futbolcu bu sezon A takıma yükseldi. Mevkisi itibarıyla da Paris Saint-Germain'de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia'ya benzetiliyor.

Nikoloz Chikovani (Instagram)Nikoloz Chikovani (Instagram)

KARAR TEKKE'DE

Oyun görüşü, tekniği ve çalımlarıyla ön plana çıkan Gürcü futbolcu için raporlar oluşturuluyor. İzleme ekibinin görüşünün ardından Fatih Tekke son kararı verecek ve yönetim başkent ekibiyle pazarlık masasına oturacak.

Nikoloz Chikovani (Instagram)Nikoloz Chikovani (Instagram)

PROFESYONELLİĞE ADIM ATTI

Gürcü liginin izlenmesi gereken 6 genç futbolcusundan biri olarak gösterilen Nikoloz Chikovani için Schalke 04'ün de adı transferde geçiyor. Bu sezon profesyonelliğe imza atarak A takım seviyesinde maçlara çıkmaya başladı.

Trabzonspordan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Tekke kararını verdiTrabzonspordan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Tekke kararını verdi
Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Tekke kararını verdi

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