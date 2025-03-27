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Süper Lig'de Antalya derbisi

Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor, cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 14:19
Süper Lig’de Antalya derbisi

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor, cuma günü karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Antalya derbisini, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Antalyaspor, ligin geride kalan bölümünde 33 puan toplarken, Alanyaspor ise hanesine 31 puan yazdırdı.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson ile sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlık sürecinden geçen Bahadır Öztürk'ün kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

Alanyaspor'da ise sakatlığı süren Buluthan Bulut, Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Hadergjonaj'ın kadroda yer alıp almayacağı maç günü belli olacak.

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