CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Konyaspor ve Gaziantep FK mücadelesi 29 Mart 2025 tarihinde karşı karşıya geliyor. Konyaspor son üç maçını kazanırken, Gaziantep FK ise üç maçlık galibiyet serisi hedefliyor. Peki Konyaspor-Gaziantep maçı canlı nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…