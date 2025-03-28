CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Konyaspor ve Gaziantep FK mücadelesi 29 Mart 2025 tarihinde karşı karşıya geliyor. Konyaspor son üç maçını kazanırken, Gaziantep FK ise üç maçlık galibiyet serisi hedefliyor. Peki Konyaspor-Gaziantep maçı canlı nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…
(Kaynak: AA)
KONYASPOR-GAZİANTEP SAAT KAÇTA?
Konyaspor ve Gaziantep FK arasındaki Süper Lig 28. hafta maçı, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.
(Kaynak: AA)
KONYASPOR-GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalında canlı olarak izlenebilir.