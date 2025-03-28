SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Konyaspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Konyaspor, evinde Gaziantep FK'ya karşı geçmişteki maçlarda üstünlük kurarak iki galibiyet elde etti. Gaziantep FK son karşılaşmasında rakibini 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Peki Konyaspor-Gaziantep maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç bilgileri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 15:57
CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konyaspor ve Gaziantep FK mücadelesi 29 Mart 2025 tarihinde karşı karşıya geliyor. Konyaspor son üç maçını kazanırken, Gaziantep FK ise üç maçlık galibiyet serisi hedefliyor. Peki Konyaspor-Gaziantep maçı canlı nereden izlenir ve şifresiz mi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-GAZİANTEP SAAT KAÇTA?

Konyaspor ve Gaziantep FK arasındaki Süper Lig 28. hafta maçı, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Bein Sports 2 kanalında canlı olarak izlenebilir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KONYASPOR-GAZİANTEP CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Konyaspor ile Gaziantep FK arasındaki Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Digiturk 78, Kablo TV 233 ve Türksat uydusu üzerinden de izlenebilir.

KONYASPOR-GAZİANTEP MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu New York Times’a beni niye sattınız yazısı: Türkiye’yi şikayet etti! ABD ve Batı’ya baskı yapın çağrısı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sert sözler: İBB yankesicilerin elinde hapsoldu! Sokak uyarısı | DEM mesajı
Casper
Son dakika: Lübnan’da ateşkesten bu yana ilk saldırı! İsrail Beyrut’u vurdu
Mourinho’dan sürpriz ilk 11! O yıldız Bodrum’da yok
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü: Türkiye kalıcı barış için hazır | Suriye teklifi
Borsa İstanbul
Galatasaray’a dev fırsat! Chelsea’nin yıldızı geliyor
İngiliz gazetesi Trump Zelenskiy’nin başına silah dayadı dedi! Maden anlaşmasında kritik detay
81 İLDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025: Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’ten İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel - Mansur Yavaş savaşı mı?
CANLI | Myanmar’da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin’de de hissedildi: Bangkok’ta yıkım var
Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Genel bir mutabakat sağladık
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: Sıfır atık programı büyüyor
20 milyon kişi yola çıkacak! Bilet satışları patladı! Bakan Uraloğlu’ndan ek sefer açıklaması
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Zembilli’nin Bekir’i Murat Akkoyunlu kızı Mira ilgi odağı oldu! Babasına benziyor