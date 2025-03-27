SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

IFAB'dan yeni 8 saniye kuralı!

Yeni kurala göre topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek kalecilerin bu süreyi aşması halinde rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 15:59
IFAB’dan yeni 8 saniye kuralı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek ve kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı da barındıran kural değişikliklerini içeren bir kitapçık yayınladı.

IFAB'ın sitesinden yayınlanan kitapçığa göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verecek.

Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Yeni kurallara göre, oyun alanı dışında olan bir oyuncu veya ekip görevlisi, saha içindeki topa dokunursa ve haksız bir müdahale niyeti yoksa, endirekt serbest vuruş ve disiplin yaptırımı uygulanmayacak.

Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.

Kitapçıkta belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye zehirli dil uyarısı: Hiç kimse sabrımızı test etmesin | Özgür Özel siyasi vesayet altında
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Borsa İstanbul
CHP’nin olağanüstü kurultayına siyasi rüşvet gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? Ver desteği al vekilliği pazarlığı
CHP’de bir kriz daha! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Gökhan Zeybek’i topa tuttu: Yüzüne tükürülecek adam sensin
MSB’den CATSAA ve F-35 çıkışı! Yunan askerlerinin skandalına tepki skandalına tepki
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
MECLİS’TEN GEÇTİ ŞİMDİ SIRA ZAM FARKINDA! Emeklilere bayram ikramiyesi zam farkı ne zaman ödenecek?
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Ruşen Çakır’ın para arayışına bir de böyle bakın! USAID gitti İBB kapısı kesildi | ABD, İsveç, Belçika... Medyascope’un milyarlık fon ağı
Müge Anlı’da akılalmaz olay! Umut Kaya’ya ne oldu? Canlı yayında itiraf etti: Her şeyi anlatacağım
Zelenskiy’den Putin iddiası: Yakında ölecek dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan uluslararası basına iç hukuka saygı uyarısı! İBB soruşturması siyasi değil adli... 14 şüpheli aranıyor
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Dosyaya bir tanık daha girdi! Rüşveti anlattı: Buna mecbur kaldık
Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?
Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik! Gözler TBMM’de! Prim indirimi mi geliyor?
Uludağ’da otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti
Meteoroloji’den toz taşınımı alarmı: 81 ili saracak! İkinci atak geliyor pencereleri açmayın
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...