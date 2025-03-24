Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi

GELMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPMALI



TyC Sports'a konuşan Boca Juniors'ın eski futbolcularından Sergio Martinez, Lucas Torreira'nın Arjantin kulübü Boca'ya transfer olmak istediğini ifade etti. Martinez açıklamasında, "Torreira gelmek için can atıyor, her zaman Boca Juniors'ın radarında. Ancak Boca'ya gelmek için fedakârlık yapmak zorunda. Avrupa'da çok yüksek bir maaş kazanıyor. Buna karşın kulüp de (Boca) çok fazla para vermeli. İki taraf orta yolu bulunca, transfer hızlıca bitebilir" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN PANİĞİ Bu sezon etkileyici bir performans sergileyen ve Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Yunus Akgün, mevcut kontratındaki 11 milyon euroluk çıkış maddesi nedeniyle yaz aylarında takımdan ayrılabilir.



Galatasaray Yönetimi, oyuncunun gerçek değerinin 20 milyon euronun üzerinde olduğunu düşündüğünden, bu şartlarla bir transferin kulüp için zarar anlamına geleceğini hesaplıyor.





MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi Yunus Akgün'ü de zamlı bir kontratla takımda tutmayı hedefliyor. Ancak genç yıldızın henüz yeni anlaşmaya yanaşmaması, yönetimi zor durumda bırakıyor. Önümüzdeki günlerde Yunus'un menajeriyle bir kez daha masaya oturulması planlanıyor.





SAKATLIK ENDİŞESİ DE VAR



Bu sezon ligde 6 gol, 8 asist üreten ve Avrupa'da 5 kez ağları sarsan Yunus Akgün, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. Sezon sonunda dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Yönetim, hem oyuncunun sağlık durumunu hem de kontrat sürecini yakından takip ediyor.