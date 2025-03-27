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Fenerbahçe'den Aleix Garcia'ya kanca!

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı transfer listesine aldı. Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 10:46
Fenerbahçe’den Aleix Garcia’ya kanca!

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Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı.

Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Jose Mourinho'nun da takibinde duruyor.

İspanyol yıldız son 2 takımı olan Girona ve Leverkusen'de Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sayede sarı-lacivertli takımda uyum sorunu yaşamayacağı ve Mourinho'nun planlarına uyacağı aktarıldı.

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