Fenerbahçe’den Aleix Garcia’ya kanca!

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Sarı-lacivertliler, Bayer Leverkusen'de forma giyen Aleix Garcia'yı gündemine aldı.



Orta sahada 6 ve 8 numara oynayabilen 27 yaşındaki yıldız, sezon başında Girona'dan Leverkusen'e geçmişti. Alman ekibinde 3-4-3'e yakın bir formasyonda oynayan Garcia, Jose Mourinho'nun da takibinde duruyor.



İspanyol yıldız son 2 takımı olan Girona ve Leverkusen'de Mourinho'nun Fenerbahçe'de uyguladığı taktik dizilişe benzer bir anlayışta oynamıştı. Tecrübeli futbolcunun bu sayede sarı-lacivertli takımda uyum sorunu yaşamayacağı ve Mourinho'nun planlarına uyacağı aktarıldı.