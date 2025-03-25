Galatasaray’ın yıldızından ayrılık habercisi hareket! İpleri kopardı

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılması gündemdeyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Muslera'nın, milli arada kişisel eşyalarının bir kısmını ülkesine gönderdiği öğrenildi. Bu gelişme, "Ayrılık artık çok yakın" yorumlarını beraberinde getirdi.

Fernando Muslera (AA) Türkiye Gazetesi'nin habeine göre daha önce ailesini Uruguay'a yollayan deneyimli kaleci, şimdi de eşyalarını taşımaya başlamasıyla gündeme oturdu. Bu hamle, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sona yaklaştığının en güçlü işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.