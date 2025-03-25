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Galatasaray'ın yıldızından ayrılık habercisi hareket! İpleri kopardı

Galatasaray’da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli kaleciden ayrılık sinyali veren dikkat çekici bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 17:43 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:45
Galatasaray’ın yıldızından ayrılık habercisi hareket! İpleri kopardı

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılması gündemdeyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Muslera'nın, milli arada kişisel eşyalarının bir kısmını ülkesine gönderdiği öğrenildi. Bu gelişme, "Ayrılık artık çok yakın" yorumlarını beraberinde getirdi.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

Türkiye Gazetesi'nin habeine göre daha önce ailesini Uruguay'a yollayan deneyimli kaleci, şimdi de eşyalarını taşımaya başlamasıyla gündeme oturdu. Bu hamle, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sona yaklaştığının en güçlü işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

38 yaşındaki tecrübeli kaleci bu sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 49 gol gören Muslera, 8 maçta ise gol yemeyerek dikkat çekti. Sezon içinde zaman zaman eleştirilse de özellikle son haftalardaki performansıyla takımını ayakta tutmayı başardı.

Fernando Muslera (AA)Fernando Muslera (AA)

VEDA BEKLENTİSİ

Galatasaray taraftarının efsaneleri arasına adını yazdıran Muslera'nın, sezon sonu itibarıyla sarı-kırmızılı ekibe veda etmesi bekleniyor. Taraftarlar, kulüpte geçirdiği uzun yılların ardından Muslera için görkemli bir veda organizasyonu yapılmasını istiyor.

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