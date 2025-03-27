Süper Lig 'de milli arası tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan dev derbiye çevrilmiş durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, üçüncülük hedefi için mücadele eden Beşiktaş'a konuk olacak.

Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HERKES MERAKLA BEKLİYOR

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak. İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.

West Ham kulübünün izleme komitesinden bir yetkilinin maç günü İstanbul'da olacağı ve Barış Alper ile Semih Kılıçsoy'un performansını teknik ekibe raporlayacağı belirlendi.