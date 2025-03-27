Barış ve Semih harekatı: West Ham United iki yıldızı derbide mercek altına alacak!

Süper Lig'de milli arası tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan dev derbiye çevrilmiş durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, üçüncülük hedefi için mücadele eden Beşiktaş'a konuk olacak.
Süper Lig'de milli arası tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan dev derbiye çevrilmiş durumda. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, üçüncülük hedefi için mücadele eden Beşiktaş'a konuk olacak.
HERKES MERAKLA BEKLİYOR
Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak. Alınan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak. İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.
West Ham kulübünün izleme komitesinden bir yetkilinin maç günü İstanbul'da olacağı ve Barış Alper ile Semih Kılıçsoy'un performansını teknik ekibe raporlayacağı belirlendi.
DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI
Barış Alper'ın ismi daha önce West Ham ile beraber Nottingham Forest'le de ciddi şekilde anılmıştı. Semih Kılıçsoy ise bir dönem Aston Villa'nın transfer gündemine girmişti. İki yıldızın dev derbide sergileyeceği futbol, takımları adına büyük önem taşıyor.