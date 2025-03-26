PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

TFF'de istifa! Yabancı hakem tartışması ayrılık getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kazancı'nın hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçına yabancı hakem atanmamasından dolayı bu kararı aldığı öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:10
TFF’de istifa! Yabancı hakem tartışması ayrılık getirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

İSTİFA NEDENİ YABANCI HAKEM

HT SPOR'un haberine göre Kazancı, hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yabancı hakem ataması yapılmadığından dolayı istifa kararı aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHP’li
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Sen kimsin, gramın ne? Şehzadebaşı’nın hesabı sorulacak | CHP’nin boykot riyakarlığı
CHP İstanbul Kongresi’nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney şüpheli sıfatıyla adliyede
Yakında ABD ziyareti olabilir! Başkan Erdoğan o soruya yanıt verdi
İşten ayrılana çift maaş! 20.646 TL + 14.368 TL... Nasıl başvuru yapılıyor?
Yunan lobisinden Trump’a mektup! Türkiye’ye F-35 satmayın diye yalvardılar
Tutuklu İmamoğlu’nun yolsuzluk girdabına soktuğu İBB’de seçim günü! Kim bu Nuri Aslan? Beylikdüzü’nde Serkan Çebi dönemi
1 gram altını olan kasırgaya hazır olun! İslam Memiş’ten rekor altın tahmini geldi
Özgür Özel’in teminatıyız dediği LGBT’liler Saraçhane’de azıttı! Gaylar dudak dudağa... 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattılar
Çöl sıcakları terk ediyor! Meteoroloji’den İstanbul dahil o illere kuvvetli yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi! Türkiye’nin desteğini istedi
Gözaltı akşamı Dilek İmamoğlu’ndan 3 milyon 800 bin TL’lik lüks alışveriş gecesi! Faturası İBB’den
Özgür Özel’in ’boykot’ çağrısı akıllara 28 Şubat’ı getirdi: Siyonistler bile bu kadarına cesaret edemezdi
Narin’in amcası Salim Güran ilk kez konuştu: Kanımız yerde kalmasın! Baran Güran’dan yeni paylaşım geldi
Saraçhane’de kayıp telefon anonsu: Özgür Özel ceplerini yokladı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Rüşvet çarkı 2019’da başlamış
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in esmer güzeli kardeşini görenlerin nutku tutuldu! Fahriye Evcen’in görümcesi ortalığı salladı
Yeşilçam’ın wamp kadını Lale Belkıs son haliyle 86’lık Barbie dedirtti!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! İmza an meselesi İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu İsrail'e gül Türk markalara diken! Özgür Özel'den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel'e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! Provokatörler gözaltında Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane'de Başkan Erdoğan'ın rahmetli annesine küfür ettirdi! Provokatörler gözaltında Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!