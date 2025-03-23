Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

KEREM YOL AYRIMINDA Geçen sezon takıma katılan isimlerden biri olan Kerem Demirbay yazın Almanya'ya dönebilir. Lemina'nın gelmesiyle birlikte formay hasret kalan deneyimli orta saha, bazı takımlarla temas halinde.

SARA'YA TALİP VAR Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, İngiltere'den gelen transfer teklifleriyle yeniden gündemde. Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki orta saha, Championship Ligi ekiplerinin radarından çıkmıyor. İngiltere'de Premier Lig hedefiyle yoluna devam eden Sheffield United, sezon sonunda ligin en iyileri arasında yer alması durumunda Sambacı yıldız için resmi teklif yapmayı planlıyor.

Sheffield United, daha önce Norwich City forması giydiği dönemde de Gabriel Sara'yla ilgilenmişti. Ancak o dönem mali sorunlar nedeniyle adım atamayan İngiliz ekibi, bu kez şartların oluşması halinde transfer için kolları sıvamış durumda. Şu anda Championship'te 37 hafta sonunda topladığı 77 puanla 2. sırada bulunan Sheffield United, Premier Lig'e yükselmesi halinde Galatasaray'la masaya oturmayı hedefliyor.

INAKI WILLIAMS İDDIASI! Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda İspanya'dan gelen iddialar büyük ses getirdi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Galatasaray, Athletic Bilbao'nun tecrübeli yıldızı Iñaki Williams'ı renklerine bağlamak için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Hem oyuncuya hem de kulübüne cazip bir teklif sunulacağı ifade ediliyor.