Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Günün idmanı, tempolu geçen çift kale maç ile sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15'te yapacağı yeni antrenmanla devam edecek.
OSIMHEN FIRTINASI SÜRÜYOR
Galatasaray'ın bu sezonki performansında en önemli katkılardan birine sahip olan Victor Osimhen, milli takımda da atmaya devam ederek Beşiktaş derbisi öncesinde herkesi sevindirdi. Nijeryalı forvet, ülkesinin Ruanda ile karşılaştığı mücadelede ağları 2 kez sarstı.
11 ve 45+3. dakikada sahneye çıkan 26 yaşındaki forvet, 3 puanı getiren isim oldu. Nijerya 25 Mart'ta Zimbabe'yi ağırlayacak.
FRANKOWSKI'YE TAM NOT
Polonya'nın Litvanya'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında sahneye çıkan Przemyslaw Frankowski, sergilediği etkileyici performansla öne çıktı.
90 dakika boyunca sol kanatta görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hem savunmada hem hücumda ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekti. Frankowski, karşılaşmada 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 başarılı uzun top, 5 ikili mücadele kazanımı ve 1 kritik pozisyon engellemesiyle sahanın en çalışkan isimlerinden biri oldu.
Polonya Milli Takımı formasıyla istikrarlı performansını sürdüren Frankowski, Litvanya karşısındaki bu başarılı oyunuyla teknik heyetten tam not aldı.