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Galatasaray'a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a kadar çıkardı. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda elde edeceği şampiyonlukla birlikte üçüncü kez üst üste mutlu sona ulaşmak isterken diğer yandan da gelecek senenin planlamasını sürdürüyor. Teknik heyet ve yönetim, bir dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 17:10
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

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Zaman zaman sendelese de bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve en yakın Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedefini zafer olarak belirledi. Cimbom, zorlu bir döneme gireceği fikstürüyle birlikte önemli oyuncularına güveniyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

İLK HEDEF BEŞİKTAŞ

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışan Galatasaray'ın ilk hedefi Beşiktaş derbisi. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda da yenerek galibiyet hanesine bir çentik daha atmak ve derbilerdeki yenilmezliğini sürdürmek amacında. Buruk ve öğrencilerinin önünde sadece Trabzonspor derbisi kalacak.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

İDMANLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, kritik derbi öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Günün idmanı, tempolu geçen çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15'te yapacağı yeni antrenmanla devam edecek.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

OSIMHEN FIRTINASI SÜRÜYOR

Galatasaray'ın bu sezonki performansında en önemli katkılardan birine sahip olan Victor Osimhen, milli takımda da atmaya devam ederek Beşiktaş derbisi öncesinde herkesi sevindirdi. Nijeryalı forvet, ülkesinin Ruanda ile karşılaştığı mücadelede ağları 2 kez sarstı.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

11 ve 45+3. dakikada sahneye çıkan 26 yaşındaki forvet, 3 puanı getiren isim oldu. Nijerya 25 Mart'ta Zimbabe'yi ağırlayacak.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

FRANKOWSKI'YE TAM NOT

Polonya'nın Litvanya'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında sahneye çıkan Przemyslaw Frankowski, sergilediği etkileyici performansla öne çıktı.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

90 dakika boyunca sol kanatta görev yapan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, hem savunmada hem hücumda ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekti. Frankowski, karşılaşmada 4 top çalma, 2 kilit pas, 43 isabetli pas, 1 isabetli orta, 2 başarılı uzun top, 5 ikili mücadele kazanımı ve 1 kritik pozisyon engellemesiyle sahanın en çalışkan isimlerinden biri oldu.

Polonya Milli Takımı formasıyla istikrarlı performansını sürdüren Frankowski, Litvanya karşısındaki bu başarılı oyunuyla teknik heyetten tam not aldı.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

DAVINSON SANCHEZ KORKUTTU

Milli takım arasında Kolombiya kampına katılan Davinson Sanchez, Brezilya karşısında rakibiyle yaşadığı çarpışma sonrasında bir süre yerde kalmış ve tedbir amaçlı olarak oyundan çıkarılmıştı. İlk etapta korkutan deneyimli stoperin ciddi bir durumu olmadığı ifade edildi.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

ISMAIL JAKOBS YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan İsmail Jakobs için umutlu bekleyiş sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Senegalli sol bekin bir an önce sahalara dönmesi için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Aşil tendonunda yaşadığı problem nedeniyle bu sezon toplam 21 resmi maçı kaçıran 25 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

MORATA'NIN DURUMU MERAK KONUSU

Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlıklara yenileri eklendi. İspanya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Alvaro Morata, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle son antrenmanda yer almadı. Tecrübeli golcünün sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

YUNUS İÇİN KARAR VERİLECEK

Takımdaki sakat oyunculardan biri de Yunus Akgün. Milli orta saha, Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşı karşıya gelen Bizim Çocuklar'ın kadrosundan çıkarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, sağlık ekibinden derbi öncesinde yıldız oyuncunun yetiştirilmesini istedi.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

TRANSFERDE AYRILIKLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Sarı kırmızılı ekipte bir yandan şampiyonluk mücadelesi sürerken diğer yandan gelecek sezonun transfer mesaisine başladı. Takımdan ayrılacak isimler, yeni takviyelerin önünü açacak.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

YUSUF DEMİR YOLCU

Galatasaray'ın kadrosundaki ilk veda Yusuf Demir ile yaşanacak. Avusturya'dan transfer edilen genç futbolcu, takımda süre bulamamasının ardından kiralık veya bonservisiyle gönderilecek.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

MERTENS VE MUSLERA NET DEĞİL

Takımın en gözde isimleri arasında yer alan Dries Mertens ile Fenrando Muslera'nın geleceği henüz şekillenmedi. İki yıldız futbolcunun verecekleri karar, transfer konusunda da rotayı belirleyecek. İki bölgede de araışlar başladı.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

CUESTA GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'ın devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sergilediği performansla beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Kolombiyalı savunma oyuncusu, son haftalarda taraftarın ve camianın yoğun eleştirilerine maruz kalırken, yönetim harekete geçti.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Son gelen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Carlos Cuesta'yla sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Özellikle 5 ila 6 milyon euro bandında gelecek olan tüm transfer tekliflerinin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Oyuncunun performansının yetersiz bulunması, ayrılık kararında etkili oldu.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

KEREM YOL AYRIMINDA

Geçen sezon takıma katılan isimlerden biri olan Kerem Demirbay yazın Almanya'ya dönebilir. Lemina'nın gelmesiyle birlikte formay hasret kalan deneyimli orta saha, bazı takımlarla temas halinde.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

SARA'YA TALİP VAR

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, İngiltere'den gelen transfer teklifleriyle yeniden gündemde.

Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki orta saha, Championship Ligi ekiplerinin radarından çıkmıyor. İngiltere'de Premier Lig hedefiyle yoluna devam eden Sheffield United, sezon sonunda ligin en iyileri arasında yer alması durumunda Sambacı yıldız için resmi teklif yapmayı planlıyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Sheffield United, daha önce Norwich City forması giydiği dönemde de Gabriel Sara'yla ilgilenmişti. Ancak o dönem mali sorunlar nedeniyle adım atamayan İngiliz ekibi, bu kez şartların oluşması halinde transfer için kolları sıvamış durumda.

Şu anda Championship'te 37 hafta sonunda topladığı 77 puanla 2. sırada bulunan Sheffield United, Premier Lig'e yükselmesi halinde Galatasaray'la masaya oturmayı hedefliyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

INAKI WILLIAMS İDDIASI!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda İspanya'dan gelen iddialar büyük ses getirdi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Galatasaray, Athletic Bilbao'nun tecrübeli yıldızı Iñaki Williams'ı renklerine bağlamak için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Hem oyuncuya hem de kulübüne cazip bir teklif sunulacağı ifade ediliyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

30 yaşındaki Gana asıllı sağ kanat oyuncusu, uzun yıllardır Athletic Bilbao forması giyiyor. Futbol kariyerine Bilbao altyapısında başlayan Williams, bugüne kadar başka hiçbir takımın formasını giymedi. Kulübüne olan bağlılığıyla tanınan yıldız futbolcunun, takımdan ayrılma ihtimalinin düşük olduğu, ancak Galatasaray'ın "karşı konulamaz" bir teklif sunması durumunda şartların değişebileceği konuşuluyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Athletic Bilbao yönetimi, kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Inaki Williams'ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Takım içinde liderlik rolü üstlenen ve taraftarın sevgilisi olan oyuncunun, ancak kariyerinin bu döneminde farklı bir deneyim yaşamak istemesi halinde ayrılığına izin verilebileceği belirtiliyor.

Williams'ın kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon Euro civarında olan oyuncunun sözleşmesinde ise tam 65 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu da transferin gerçekleşmesini oldukça zorlaştırıyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

Athletic Bilbao formasını tam 11 sezondur terleten Inaki Williams, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip. Bugüne dek çıktığı 461 maçta 110 gol ve 63 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu, hem hızı hem de istikrarıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı

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