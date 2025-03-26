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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini duyurdu. Ayrıca diğer karşılaşmaları yönetecek isimler de açıklandı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 16:47
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan yerli hakem belli oldu. Dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.

İşte tüm karşılaşmalarda düdük çalacak isimler

28 Mart Cuma

Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

Sivsaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi

Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler

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