Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine atanan yerli hakem belli oldu. Dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.
İşte tüm karşılaşmalarda düdük çalacak isimler
28 Mart Cuma
Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak
Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan
Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
Bodrum FK - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
Sivsaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi
Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler