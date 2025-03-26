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Samet Akaydin'dan transfer itirafı! "Avrupa'dan teklif aldım"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve A Milli Takım’da da forma giyen Samet Akaydin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli savunmacı, Panathinaikos’a transfer sürecinden milli takım performansına, Fatih Terim’den Vincenzo Montella’ya kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 21:08
Samet Akaydin’dan transfer itirafı! Avrupa’dan teklif aldım

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Sezon başında Yunan devi Panathinaikos'tan teklif aldığını belirten Samet Akaydin, karar sürecini şöyle anlattı: "Fatih Hocayla çalışmak çok önemli bir tecrübe oldu. Sezon başında teklif gelmişti kabul etmemiştim. Fatih Hoca devre arasında gelince tekrar gelen teklifi kabul ettim. Güzel bir tecrübe oldu. İyi ki de böyle bir deneyim kazandım."

Samet Akaydin (AA)Samet Akaydin (AA)

"MONTELLA'NIN İLETİŞİMİ İNANILMAZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da samimi açıklamalarda bulunan başarılı savunmacı, İtalyan teknik adamın oyuncularla kurduğu bağa dikkat çekerek; "Hocamız Vincenzo Montella'nın inanılmaz bir iletişimi var. Adana Demirspor'dan da tanışıyorum hocayla. Kaliteli bir futbolcu olduğunu hissettiriyor. Bu konuda çok iyi. Başarılar da geliyor zaten. Fenerbahçe'de oynayamıyordum. Ondan sonra hocam Milli Takım'a gelmişti. Sakat oyuncular da vardı, güvendiği isimlerden biri olarak beni takıma çağırmıştı. Hocam bana ne zaman şans verse performansımı en iyi şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir hoca kötü performans gösteren oyuncuyu oynatmaz. 'Hoca çok seviyor, o yüzden oynuyor' diye konuşuluyor sağda solda. Kötü oynayan oyuncuya neden tekrar tekrar şans versin." diye konuştu.

Samet Akaydin (AA)Samet Akaydin (AA)

"BURALARIN KIYMETİNİ BİLİYORUZ"

Stoperdeki takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı ile olan uyumlarına da değinen Akaydin, ortak geçmişlerinin saha içi iletişimi kuvvetlendirdiğini belirip "Abdülkerim ile hemen hemen aynı şeyleri yaşadık. Nereden geldiğimizin, buraların kıymetini biliyoruz. Stoperde iletişim çok önemli. Bunu çok iyi yapıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz performansımızla ilgili. Milli Takım'da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin (AA)Samet Akaydin (AA)

MENTAL DESTEK ALIYOR

Futbolculuk kariyerinde sadece fiziksel değil, zihinsel dayanıklılığın da büyük önem taşıdığını söyleyen Akaydin, aldığı profesyonel desteğe dikkat çekerek; "Özel mental destek alıyorum. Rizespor'daki psikiyatr benimle çok ilgileniyor. Bu çok önemli. Mentaliniz çok kuvvetli olmak zorunda." dedi.

Samet Akaydin (AA)Samet Akaydin (AA)

AVRUPA SİNYALİ

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Avrupa'dan teklif aldığını belirten deneyimli stoper, tercihini şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe'deyken devre arası İtalya'dan teklif aldım. Temsilcimle görüştük. İtalya'dan ciddi bir teklif aldık. Devre arası Avrupa'ya gitmeye sıcak bakmadım. Milli Takım'a oynayarak, hazır şekilde gitmek istedim. İnşallah sezon sonu en iyi şekilde planlamamızı yapacağız."

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