Samet Akaydin'dan transfer itirafı! "Avrupa'dan teklif aldım"

Sezon başında Yunan devi Panathinaikos'tan teklif aldığını belirten Samet Akaydin , karar sürecini şöyle anlattı: "Fatih Hocayla çalışmak çok önemli bir tecrübe oldu. Sezon başında teklif gelmişti kabul etmemiştim. Fatih Hoca devre arasında gelince tekrar gelen teklifi kabul ettim. Güzel bir tecrübe oldu. İyi ki de böyle bir deneyim kazandım."

Samet Akaydin (AA)

"MONTELLA'NIN İLETİŞİMİ İNANILMAZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında da samimi açıklamalarda bulunan başarılı savunmacı, İtalyan teknik adamın oyuncularla kurduğu bağa dikkat çekerek; "Hocamız Vincenzo Montella'nın inanılmaz bir iletişimi var. Adana Demirspor'dan da tanışıyorum hocayla. Kaliteli bir futbolcu olduğunu hissettiriyor. Bu konuda çok iyi. Başarılar da geliyor zaten. Fenerbahçe'de oynayamıyordum. Ondan sonra hocam Milli Takım'a gelmişti. Sakat oyuncular da vardı, güvendiği isimlerden biri olarak beni takıma çağırmıştı. Hocam bana ne zaman şans verse performansımı en iyi şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hiçbir hoca kötü performans gösteren oyuncuyu oynatmaz. 'Hoca çok seviyor, o yüzden oynuyor' diye konuşuluyor sağda solda. Kötü oynayan oyuncuya neden tekrar tekrar şans versin." diye konuştu.