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Ali Koç'tan şampiyona tebrik! "Bu takıma sevinmek yakışıyor"

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank’ı mağlup ederek organizasyondaki 5. şampiyonluğunu kazandı. Bu önemli zaferin ardından sarı-lacivertli ekip, kazandıkları kupayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine takdim etti.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 21:47 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 21:47
Ali Koç’tan şampiyona tebrik! Bu takıma sevinmek yakışıyor

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleşen ziyarette takımın oyuncuları ile teknik ve idari kadro tam kadro hazır bulundu. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Medicana'yı elde ettiği bu anlamlı başarıdan dolayı tebrik etti. Takım, büyük gurur yaşatan kupayı Başkan Ali Koç'a sunarak mutluluğunu paylaştı.

Fenerbahçe Medicana'yı tebrik eden Koç, "Başta Hulusi Bey olmak üzere hocamızı, teknik kadromuzu, tüm oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah play-off'larda da gidebildiğimiz kadar gideriz, hatta kupayı da alırız. Çünkü dünden sonra çok daha fazla inanıyoruz. Bu takıma sevinmek yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, çok değerli bir kupa kazandıklarını vurgulayarak "Çok güzel bir sonuçla bitirdik. Umut ediyorum ki bu kupanın devamı gelecek. O gücü, o motivasyonu hepinizde çok net hissediyoruz. Sayın başkanımızın da söylediği gibi sadece kadınlarda değil, artık hem erkeklerde hem kadınlarda kendimize bir hedef koyduk. Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz. Bu hemen bir günde, bir yılda olacak şey değil ama en kötü ihtimalle bizim dönemimizin sonuna kadar bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Voleybolda alacak 3 tane kupamız var. İnşallah bu sene üçünü de alarak taraftarımıza, kulübümüze ve sevgili başkanımıza layık bir takım, şube olduğumuzu kanıtlarız." diye konuştu.

Sportif direktör Dariusz Stanicki ise ligde play-off'ların başladığını ve şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu aktardı.

Başantrenör Slobodan Kovac da "Durmak gibi bir niyetimiz yok. Bundan sonra diğer kupaları da almak istiyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz. Umarım ki başkanım bir süre sonra yine sizi ziyaret edebiliriz ve elimizde yine bir kupa olur." dedi.

Sarı-lacivertli voleybolculardan kaptan Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu ile Kaan Gürbüz de bu sezonun lig şampiyonluğuna da talip olduklarını dile getirdi.

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