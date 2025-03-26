FIFA’dan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 125 milyon euroluk dev ödül!

Yeni formatıyla dikkat çeken organizasyonda toplam 32 kulüp mücadele edecek. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılarak grup aşamasında tek maç usulüyle karşılaşacak. Her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar, turnuvanın geri kalanında tek maç eleme sistemiyle ilerleyecek. Şampiyon olacak ekip, toplamda 7 maç oynayacak.

FIFA, bu dev organizasyonda katılımcı kulüplere toplam 1 milyar dolarlık ödül dağıtacak. Bu rakamın 475 milyon doları sportif performansa, 525 milyon doları ise kulüplerin katılım paylarına ayrıldı. Ayrıca, dünya genelinde kulüp futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla 250 milyon dolarlık dayanışma fonu oluşturulması hedefleniyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ödül sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bu yeni modeli, dünya futbolunun zirvesindeki rekabeti yansıtıyor. 125 milyon dolarlık ödül, kulüp futbolu tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyeyi temsil ediyor," dedi.

Organizasyondan elde edilen tüm gelirin kulüp futboluna aktarılması planlanırken, FIFA rezervlerine dokunulmadan bu dev bütçenin dağıtılacağı vurgulandı. Bu kapsamda, 2025 Kulüpler Dünya Kupası hem sportif rekabet hem de ekonomik getiriler açısından kulüp futbolunun çehresini değiştirecek bir dönüm noktası olacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın para ödülü dağıtım modeli şu şekilde:

Aşamalar

Grup Aşaması (3 maç)

Galibiyet için 2 milyon dolar

Beraberlik için 1 milyon dolar

Son 16

7,5 milyon dolar

Çeyrek Final

13,125 milyon dolar

Yarı final

21 milyon dolar

Finalist

30 milyon dolar

Şampiyon

40 milyon dolar

Kıta

Avrupa

12,81 - 38,19 milyon dolar

Güney Amerika

15,21 milyon dolar

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler

9,55 milyon dolar

Asya

9,55 milyon dolar

Afrika

9,55 milyon dolar

Okyanusya

3,58 milyon dolar