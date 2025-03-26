FIFA’dan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 125 milyon euroluk dev ödül!

Yeni formatıyla dikkat çeken organizasyonda toplam 32 kulüp mücadele edecek. Takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılarak grup aşamasında tek maç usulüyle karşılaşacak. Her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar, turnuvanın geri kalanında tek maç eleme sistemiyle ilerleyecek. Şampiyon olacak ekip, toplamda 7 maç oynayacak.
FIFA, bu dev organizasyonda katılımcı kulüplere toplam 1 milyar dolarlık ödül dağıtacak. Bu rakamın 475 milyon doları sportif performansa, 525 milyon doları ise kulüplerin katılım paylarına ayrıldı. Ayrıca, dünya genelinde kulüp futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla 250 milyon dolarlık dayanışma fonu oluşturulması hedefleniyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ödül sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bu yeni modeli, dünya futbolunun zirvesindeki rekabeti yansıtıyor. 125 milyon dolarlık ödül, kulüp futbolu tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyeyi temsil ediyor," dedi.
Organizasyondan elde edilen tüm gelirin kulüp futboluna aktarılması planlanırken, FIFA rezervlerine dokunulmadan bu dev bütçenin dağıtılacağı vurgulandı. Bu kapsamda, 2025 Kulüpler Dünya Kupası hem sportif rekabet hem de ekonomik getiriler açısından kulüp futbolunun çehresini değiştirecek bir dönüm noktası olacak.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın para ödülü dağıtım modeli şu şekilde:
Aşamalar
Grup Aşaması (3 maç)
Galibiyet için 2 milyon dolar
Beraberlik için 1 milyon dolar
Son 16
7,5 milyon dolar
Çeyrek Final
13,125 milyon dolar
Yarı final
21 milyon dolar
Finalist
30 milyon dolar
Şampiyon
40 milyon dolar
Kıta
Avrupa
12,81 - 38,19 milyon dolar
Güney Amerika
15,21 milyon dolar
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler
9,55 milyon dolar
Asya
9,55 milyon dolar
Afrika
9,55 milyon dolar
Okyanusya
3,58 milyon dolar