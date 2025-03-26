Real Madrid’den Raul Asencio için uzun soluklu kontrat

İspanyol devi Real Madrid , genç savunma oyuncusu Raul Asencio ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcuyla 2031 yılına kadar geçerli olacak yeni bir kontratın yaz aylarında devreye girmesi bekleniyor.

Raul Asencio (AA)

KALMAK İSTİYOR

İngiliz medyasının haberine göre Real Madrid, Asencio'nun mevcut sözleşmesini 2029'a kadar uzatan opsiyonu halihazırda aktif hale getirdi. Ayrıca futbolcunun sözleşmesinde yer alan 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi de kaldırıldı. Kulüp, bu adımla yetinmeyip daha uzun vadeli bir anlaşma için oyuncuyla masaya oturmayı hedefliyor.

Öte yandan, tarafların sözleşme süreci konusunda aceleci davranmadığı ifade ediliyor. Raul Asencio'nun Real Madrid'de kalmaya sıcak bakması, görüşmelerin rahat bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyor.