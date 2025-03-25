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Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Tekke kararını verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bir yandan mevcut kadroyu yeniden yapılandırmaya çalışırken, diğer yandan gelecek sezonunun transfer planlamasını hızlandırdı. 47 yaşındaki genç teknik adam, milli arada scout ekibiyle bir araya gelerek transfer listesindeki oyuncular üzerinde detaylı analizler yaptı. Gündemde sürpriz bir isim var.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 22:01
Trabzonspor’dan sürpriz transfer hamlesi! Fatih Tekke kararını verdi

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da hedef yeni yapılanma kapsamında kadroyu yenilemek. Gelecek sezon Fatih Tekke yönetiminde zirveye oynamayı arzulayan bordo mavililerde transfer çalışmaları başladı.

Giorgi Kochorashvili (Levante)Giorgi Kochorashvili (Levante)

Tekke'nin dikkatini çeken isimlerin başında ise Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Giorgi Kochorashvili geliyor. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Levante'de oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Ön libero pozisyonunda görev alan Kochorashvili, merkez orta sahada da başarılı şekilde görev alabiliyor.

Giorgi Kochorashvili (Levante)Giorgi Kochorashvili (Levante)

10 GOLDE ADI VAR

Gürcü oyuncu, Levante formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol ve 4 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi. Sahadaki liderliği, fiziksel gücü ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Kochorashvili, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

TEKKE CANLI İZLEDİ

Fatih Tekke'nin, Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 yendiği karşılaşmada oyuncuyu bizzat izlediği ve Kochorashvili'nin bu maçta attığı golle etkileyici bir performans sergilediği öğrenildi. Maç sonrası teknik heyetin oyuncuya tam not verdiği belirtiliyor.

Ertuğrul Doğan (AA)Ertuğrul Doğan (AA)

TEKLİF YAPILACAK

Bordo-mavili kulübün uzun süredir oyuncuyu takip ettiği, detaylı raporların teknik direktör Fatih Tekke ile paylaşıldığı ifade ediliyor. Transferde son kararı veren Tekke'nin de onay vermesiyle birlikte Trabzonspor yönetimi, Kochorashvili transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

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