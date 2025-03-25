Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da hedef yeni yapılanma kapsamında kadroyu yenilemek. Gelecek sezon Fatih Tekke yönetiminde zirveye oynamayı arzulayan bordo mavililerde transfer çalışmaları başladı.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da hedef yeni yapılanma kapsamında kadroyu yenilemek. Gelecek sezon Fatih Tekke yönetiminde zirveye oynamayı arzulayan bordo mavililerde transfer çalışmaları başladı.
Tekke'nin dikkatini çeken isimlerin başında ise Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Giorgi Kochorashvili geliyor. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Levante'de oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Ön libero pozisyonunda görev alan Kochorashvili, merkez orta sahada da başarılı şekilde görev alabiliyor.
10 GOLDE ADI VAR
Gürcü oyuncu, Levante formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol ve 4 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi. Sahadaki liderliği, fiziksel gücü ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Kochorashvili, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.
TEKKE CANLI İZLEDİ
Fatih Tekke'nin, Gürcistan'ın Ermenistan'ı 3-0 yendiği karşılaşmada oyuncuyu bizzat izlediği ve Kochorashvili'nin bu maçta attığı golle etkileyici bir performans sergilediği öğrenildi. Maç sonrası teknik heyetin oyuncuya tam not verdiği belirtiliyor.
TEKLİF YAPILACAK
Bordo-mavili kulübün uzun süredir oyuncuyu takip ettiği, detaylı raporların teknik direktör Fatih Tekke ile paylaşıldığı ifade ediliyor. Transferde son kararı veren Tekke'nin de onay vermesiyle birlikte Trabzonspor yönetimi, Kochorashvili transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.