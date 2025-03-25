Tekke'nin dikkatini çeken isimlerin başında ise Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Giorgi Kochorashvili geliyor. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Levante'de oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Ön libero pozisyonunda görev alan Kochorashvili, merkez orta sahada da başarılı şekilde görev alabiliyor.

Giorgi Kochorashvili (Levante)

10 GOLDE ADI VAR

Gürcü oyuncu, Levante formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol ve 4 asist üreterek istikrarlı bir performans sergiledi. Sahadaki liderliği, fiziksel gücü ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Kochorashvili, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.