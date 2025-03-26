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Play-In için büyük adım! Anadolu Efes - Baskonia: 92-76 | MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Anadolu Efes, evinde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırladı. Lacivert beyazlılar parkeden 92-76 galip ayrılarak üst üste 5. kez kazandı ve play-in potası için önemli bir adım attı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 22:11 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 22:19
Play-In için büyük adım! Anadolu Efes - Baskonia: 92-76 | MAÇ SONUCU

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında ağırldığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.

Rodrigue Beaubois (AA)Rodrigue Beaubois (AA)

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 28-22 :BASKONIA
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 49-44 :BASKONIA
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 67-59 :BASKONIA

Ercan Osmani (AA)Ercan Osmani (AA)

EFES RIGA'DA OYNAYACAK

Baskonia'yı deviren Anadolu Efes, çift maç haftasındaki ikinci mücadelesinde yine ev sahibi statüsünde oynayacak. Ancak lacivert beyazlı ekip, Maccab Tel Aviv ile Letonya'nın başkenti Riga'da kozlarını paylaaşcak.