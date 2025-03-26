Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında ağırldığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında ağırldığı Baskonia'yı 92-76 mağlup etti.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 28-22 :BASKONIA
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 49-44 :BASKONIA
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 67-59 :BASKONIA
EFES RIGA'DA OYNAYACAK
Baskonia'yı deviren Anadolu Efes, çift maç haftasındaki ikinci mücadelesinde yine ev sahibi statüsünde oynayacak. Ancak lacivert beyazlı ekip, Maccab Tel Aviv ile Letonya'nın başkenti Riga'da kozlarını paylaaşcak.