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Ercan Osmani (AA)

EFES RIGA'DA OYNAYACAK

Baskonia'yı deviren Anadolu Efes, çift maç haftasındaki ikinci mücadelesinde yine ev sahibi statüsünde oynayacak. Ancak lacivert beyazlı ekip, Maccab Tel Aviv ile Letonya'nın başkenti Riga'da kozlarını paylaaşcak.