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MAÇ TAKVİMİ 28 MART | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü lig maçları…

28 Mart 2025'te Süper Lig maçları takip ediliyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar, zirve yarışındaki takımlar için kritik öneme sahip. Fenerbahçe ile Bodrumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki bu akşam hangi maçlar var? İşte günün programı…

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 11:48
MAÇ TAKVİMİ 28 MART | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü lig maçları…

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Bu akşam oynanacak olan maçların taraftarları, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmaların saatlerini merakla araştırıyor. 28 Mart Cuma günü Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından takip ediliyor. Peki bugün kimin maçı var? İşte maç takvimi!

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

1. Lig

16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

Fransa - Ligue 1

22:45 RC Strasbourg - Lyon

Almanya - Bundesliga

22:30 Bayer Leverkusen - Bochum

Portekiz - Premier Lig

23:15 Gil Vicente - Benfica

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