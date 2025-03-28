MAÇ TAKVİMİ 28 MART | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü lig maçları…

Bu akşam oynanacak olan maçların taraftarları, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmaların saatlerini merakla araştırıyor. 28 Mart Cuma günü Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından takip ediliyor. Peki bugün kimin maçı var? İşte maç takvimi!
Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
⚽Süper Lig
16:00 Kayserispor - Hatayspor (beIN Sports 1)
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor (beIN Sports 2)
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)
⚽ 1. Lig
16:00 Boluspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
16:00 Erzurumspor FK - Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)
20:30 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Iğdır FK - Ümraniyespor (TRT Tabii Spor 6)