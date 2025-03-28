MAÇ TAKVİMİ 28 MART | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü lig maçları…

Bu akşam oynanacak olan maçların taraftarları, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmaların saatlerini merakla araştırıyor. 28 Mart Cuma günü Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacağı spor severler tarafından takip ediliyor. Peki bugün kimin maçı var? İşte maç takvimi!