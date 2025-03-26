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Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a "maça çıkmayın" çağrısı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Süper Lig'de oynanacak kritik derbi öncesi hakem tartışmaları gündeme damgasını vurdu. Siyah-beyazlı camianın uzun süredir yabancı hakem talebinde bulunmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun mücadeleye Yasin Kol’u ataması tepkilere yol açtı. Siyah beyazlı ekipte kısa bir süre başkanlık görevinde bulunan Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yücel, hakem kararını eleştirerek Beşiktaş’ın bu maça çıkmaması yönünde çağrıda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 18:12
Hüseyin Yücel’den Beşiktaş’a maça çıkmayın çağrısı!

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Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, yerli hakem ataması sonrasında siyah beyazlıların maça çıkmaması gerektiğini söyledi.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMASI

"122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.

Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır.

Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz.
Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.

Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez.
Biz Beşiktaş'ız...
Gerektiğinde hakemi de yeneriz!

Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar.

Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok.

Sahaya çıkma Beşiktaş!"

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