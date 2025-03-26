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Serdal Adalı'dan yabancı hakem tepkisi! "TFF başkanı istifa etmelidir"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine yapılan hakem ataması sonrasında açıklamalarda bulundu. Adalı, TFF yönetiminin istifa etmesi gerektiğini ve adalet çağrılarının karşılıksız kaldığını söyledi.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 17:43 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:43
Serdal Adalı’dan yabancı hakem tepkisi! TFF başkanı istifa etmelidir

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray maçına hakem Yasin Kol'un atanması üzerine basın toplantısı düzenledi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları;

"Bu hafta sonu evimizde Galatasaray'la oynayacağız. Bu maçla ilgili olarak yabancı hakem talebinde bulunmuştuk. Bunun sebebi Galatasaray-Fenerbahçe maçında Vincic'in görevlendirilmesiydi. Ülkemizde yabancı hakemler derbileri yönetecekse hepsini yönetmeliydi. Eşitlik ve adalet ancak böyle sağlanabilirdi."

"O gün Türk hakemlere siz derbi yönetebilecek durumda değilsiniz denmiş oldu. Hatırlayacağınız gibi Eyüpspor maçı sonrasında da Türk futbolu için güzel bir kapı açılmadı demiştim. Bizler de o günden itibaren açıklamalarımızda bunları dile getirdik. Derbi maçlarda direkt olarak aynı hakemi görmek istediğimizi belirttik."

"Adalet çağrımız ne yazık ki karşılıksız kalmıştır. Yerli hakem atama kararıyla TFF ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese ilan etmiştir. Federasyon Başkanı başta olmak üzere hiç kimse Türk hakemlerine güvenin baskısı yaratmasın. Güven için kimseden nasihat alacak bir camia değiliz."

"Hakemleri soyunma odasına kilitleyip tehdit eden insanların Türk futbolunu yönetmelerini bekleyemeyiz. TFF geçerliliğini kaybetmiştir. Bir önceki Başkan'dan en ufak bir farkı olmayan Başkan derhal istifa etmelidir. Adalete, eşitliğe hizmet eden, birazcık onur ve gururları varsa yönetim kurulundaki isimleri de istifaya davet ediyorum. Bu yapı içerisinde bulunmayı tercih etmeyecek insanlar vardır."

"Türk futbolunun hiçbir paydaşı derbiye yabancı hakem atanmasından sonra gereken karşılığı vermemiştir. MHK kendi hakemlerine siz derbi yönetmeye yeterli değilsiniz diyen TFF'ye karşı hiçbir karşılık verememiştir. Biz imtiyaz istemiyoruz."

"Zorbay Küçük denen zibidinin yönetimiyle cezamızı da çektik."

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