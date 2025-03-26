Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

"BOCA'DA OYNAMAK İSTİYOR" Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullanarak transfer için yeşil ışık yakmıştı.

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA Hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in rotası konusundaki kararı transferin seyini değiştirecek. Sahadaki etkileyici futboluyla adından söz ettiren yıldız oyuncunun, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebileceği konuşuluyor. Her ne kadar şu an tüm odağını sahaya vermiş olsa da kulislerde bazı transfer görüşmelerinin yapıldığı da biliniyor.

Osimhen'in Galatasaray'a transferlerinde kilit rol oynayan isimlerden biri olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gardi'nin sözleri, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

İtalyan menajer şunları söyledi; "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir pazarlık olmadı. Oyuncu söz vermişti: tüm sezon boyunca İstanbul'da kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir ilgiyi değerlendirmedi. O İstanbul'a gelen ilk şampiyon değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman iyi bahsetmiştir. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçekliğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Osimhen transfer durumuna daha sonra karar verecek, şu anda bu sezona damgasını vurmaya odaklanmış durumda."