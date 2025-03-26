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Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adayı olarak liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan Galatasaray, bir yandan gelecek senenin de hazırlıklarını yapıyor. Ayrılması muhtemel isimlerin ardından kadro için güçlendirmeyi hedefleyen Cimbom, 3 yıldızı listesine ekledi. Eğer imzalar atılırsa Avrupa'da ses getirecek bir yapıya kavuşulacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 17:30
Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

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Milli aranın ardından Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da sadece saha içi değil dışında da hareketli bir dönem geçiriyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalarda birçok dünya yıldızını listesinde tutuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hazırlanan Aslan'ın hedefinde 3 isim var.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Okan Buruk ve öğrencileri, Antalyaspor'u ağırladığı mücadelede rakip filelere tam 4 gol atarak görkemli bir zafer elde etti. Sıra Beşiktaş ile oynanacak derbiye geldi.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

HEDEF BEŞİKTAŞ MAÇI

Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, sadece Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılılarda hedef bu seriyi devam ettirip son dev maç olan Trabzonspor karşılaşmasına namağlup çıkabilmek.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

KUPADA ŞAMPİYONLUK ŞART

Uzun süredir Türkiye Kupası'nı da müzesine götüremeyen Galatasaray'da iki kulvarda da başarı hedefleniyor. Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinden turla dönmek ve yarı finale yükselmek kısa vadedeki en önemli konuların başında geliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

TRANSFERDE GELİŞME VAR

Sarı kırmızılılarda bir yandan saha içinde zafer kazanmak isterken diğer yandan da transfer çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim yine birçok dünya yıldızına imza attırmayı planlıyor. Ancak bunun için öncelikle takımdan bazı isimlerin ayrılması gerekiyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

MUSLERA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Uzun süredir sarı kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera'nın sezon sonunda vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor. Uruguaylı file bekçisinin hem gitmesi hem de kalması üzerine çalışılıyor. Nando'nun Nacional'e dönerek kariyerini burada noktalama gibi bir düşüncesi olduğu da ülke basınında yer almıştı.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

İPLERİ KOPARDI

Yıldız kaleci, bir süre önce ailesini gönderdiği ülkesine bu kez de eşyalarının bazılarını gönderdi. Bu durum takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Nando'ya Uruguay'dan da talipler var.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

TORREIRA NETLEŞMEDİ

Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerden biri de Lucas Torreira. Yıldız orta sahanın Güney Amerika'ya döneceği ve kariyerine burada nokta koyacağı yönünde çıkan iddiaların ardından flaş bir açıklama geldi.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

"BOCA'DA OYNAMAK İSTİYOR"

Pablo Bentancur, "Torreira, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamayı çok istiyor." ifadelerini kullanarak transfer için yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA

Hem Galatasaray hem de Nijerya Milli Takımı formasıyla gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in rotası konusundaki kararı transferin seyini değiştirecek. Sahadaki etkileyici futboluyla adından söz ettiren yıldız oyuncunun, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma veda edebileceği konuşuluyor. Her ne kadar şu an tüm odağını sahaya vermiş olsa da kulislerde bazı transfer görüşmelerinin yapıldığı da biliniyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

Osimhen'in Galatasaray'a transferlerinde kilit rol oynayan isimlerden biri olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gardi'nin sözleri, yıldız golcünün geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

İtalyan menajer şunları söyledi; "Ne daha önce ne de şimdi hiçbir pazarlık olmadı. Oyuncu söz vermişti: tüm sezon boyunca İstanbul'da kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir ilgiyi değerlendirmedi. O İstanbul'a gelen ilk şampiyon değil, herkes bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden her zaman iyi bahsetmiştir. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçekliğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Osimhen transfer durumuna daha sonra karar verecek, şu anda bu sezona damgasını vurmaya odaklanmış durumda."

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

MERTENS'İN 3 YOLU VAR

Sporx'in haberine göre Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, aktif futbolculuk sonrası için üç aşamalı bir plan belirledi.

Mertens'in ilk hedefi, teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev almak. Bu sayede teknik direktörlük kariyerine adım atmayı ve bu alanda tecrübe kazanmayı amaçlıyor.

İkinci planı ise Galatasaray'ın transfer komitesinde yer almak. Geniş futbolcu ağı ve bağlantılarını kullanarak kulübe genç yetenekler kazandırmayı hedefleyen Mertens, bu alanda da aktif rol üstlenmek istiyor.

Üçüncü ve son hedefi ise adını taşıyan Galatasaray futbol okullarını dünya genelinde açmak. Bu projeyle hem kendi markasını oluşturmayı hem de Galatasaray'ın global bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

VARAN 1 | ALABA BOMBASI

Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen ve dünya futbolunun en tecrübeli savunmacılarından biri olarak kabul edilen David Alaba'yı gündemine aldı.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

MADRİD'DEN AYRILACAK

Avusturyalı yıldız, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olmuştu. Ancak İspanya kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, Alaba'nın istikrarını olumsuz etkiledi. 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Buna rağmen, kulüp yönetimi oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

ANCELOTTI'NİN PLANLARINDA YOK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, David Alaba'yı gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Real Madrid, deneyimli savunmacıyı elden çıkarmak istiyor ve bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis talep etmeyeceği belirtiliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

GALATASARAY TARAFTARI

David Alaba, geçmiş dönemlerde verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu açıkça dile getirmişti. Bu detay, sarı-kırmızılı yönetimin transferde elini güçlendirebilir. Oyuncunun Cimbom'a olan sempatisi, transferin gerçekleşme olasılığını artıran önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

SADECE STOPER DEĞİL

Alaba, savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Asıl mevkisi stoper olsa da, sol bek pozisyonunda da yüksek seviyede performans sergileyebiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu çok yönlülüğü nedeniyle Alaba'yı kadrosunda görmeyi arzu ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Alaba'nın transferi öncesinde detaylı bir sağlık taramasından geçmesini istiyor. Oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray, herhangi bir teklifte bulunmadan önce kapsamlı sağlık raporları talep edecek. Yıldız futbolcu 2024-2025 sezonunda şu ana kadar Real Madrid formasıyla yalnızca 9 maçta görev alabildi ve toplamda 311 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

VARAN 2 | İLKAY GÜNDOĞAN

Aslan sadece David Alaba'nın ardından da operasyonunu sürdürecek. Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

BEDELSİZ İMZA ATABİLİR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Manchester City'de yeni sezon öncesi yapılacak kadro revizyonu kapsamında İlkay Gündoğan ile yolların ayrılması bekleniyor. 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun, bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a transfer olabileceği belirtiliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

GALATASARAY'I TUTUYOR

Galatasaraylı yöneticiler, yıldız futbolcuyla şimdiden temas kurarak transfer sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Küçük yaşlardan bu yana Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın da, kulübün Avrupa'da başarı hedeflerine katkı sağlama fikrine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Daha önce devre arasında da tarafların masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Ancak yeni sezon için şartlar değişmiş durumda. İlkay, teknik direktör Pep Guardiola'nın kararını bekliyor. Manchester City, Gündoğan'a ayrılık kararını resmen bildirdiği anda Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

VARAN 3 | ALISSON BECKER

Galatasaray, Muslera ile yollarını ayırması halinde kaleye de dünya çapında bir yıldız transferi için kolları sıvadı. Fanatik'in haberine göre Liverpool forması giyen ve şu sıralar ikinci kaleci konumuna düşen Alisson Becker, Cimbom'un radarına girdi.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

TAFFAREL DEVREDE

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Sarı-Kırmızılı yönetim, nabız yoklamaya başladı. Transfer sürecinde önemli bir isim de devreye girdi: Liverpool ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane kaleci antrenörü Claudio Taffarel. Uzun yıllardır Alisson ile çalışan Taffarel'in, oyuncuya Galatasaray'ı önerdiği ve bu konuda ciddi bir destek sağladığı öğrenildi.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

YILDIZ YAĞACAK

Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkat çeken Galatasaray, bu yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Hedef hem Süper Lig'de iddialı bir başlangıca imza atmak hem de Avrupa'da ses getirecek bir ekip kurmak.

Galatasaray’a dünya yıldızı yağacak! Transferde 3 imza yolda

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