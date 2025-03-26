Yusuf Akçiçek dünya devinin listesinde! 10 oyuncu gözden çıkarıldı

Manchester United 'da Ruben Amorim, kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının planladığı büyük çaplı revizyon, 10 oyuncunun takımdan ayrılmasına yol açabilir. Bu isimler arasında iki stoper, Jonny Evans ve Victor Lindelöf de bulunuyor.

Yusuf Akçiçek (AA)

STOPERE TAKVİYE YAPILACAK

Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer döneminde önceliği kaleci, orta saha ve forvet hattına verse de savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibinin radarına giren isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu. United scoutları, potansiyeliyle dikkat çeken Yusuf'u yakından takip ediyor.