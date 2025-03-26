Yusuf Akçiçek dünya devinin listesinde! 10 oyuncu gözden çıkarıldı

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, Yusuf Akçiçek'i yakından takip ediyor. Genç oyuncunun performansı, İngiliz scout ekiplerinin ilgisini çekerken, transfer listesine adının yazıldığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, Yusuf Akçiçek'i yakından takip ediyor. Genç oyuncunun performansı, İngiliz scout ekiplerinin ilgisini çekerken, transfer listesine adının yazıldığı öğrenildi.
İKİ YILDIZ GÖNDERİLECEK
Manchester United'da Ruben Amorim, kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının planladığı büyük çaplı revizyon, 10 oyuncunun takımdan ayrılmasına yol açabilir. Bu isimler arasında iki stoper, Jonny Evans ve Victor Lindelöf de bulunuyor.
STOPERE TAKVİYE YAPILACAK
Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer döneminde önceliği kaleci, orta saha ve forvet hattına verse de savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibinin radarına giren isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu. United scoutları, potansiyeliyle dikkat çeken Yusuf'u yakından takip ediyor.
MOURINHO'YU MAHCUP ETMEDİ
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de yaşanan savunma hattı sakatlıkları sonrası teknik direktör Jose Mourinho, genç stoper Yusuf Akçiçek'e forma şansı verdi. 19 yaşındaki futbolcu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek sergilediği performansla hem taraftarın hem de Avrupa kulüplerinin beğenisini kazandı.
YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 7 Avrupa Ligi maçında görev alan Yusuf Akçiçek, toplam 15 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç savunmacı bu maçlarda 2 gol atarken, 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü. Göstermiş olduğu istikrarlı performans, Avrupa vitrinine çıkmasında önemli rol oynadı.