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Yusuf Akçiçek dünya devinin listesinde! 10 oyuncu gözden çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin parlayan genç yetenekleri Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki savunmacısı Yusuf Akçiçek, Premier Lig devi Manchester United’ın transfer listesine girmeyi başardı.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 20:16 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 20:29
Yusuf Akçiçek dünya devinin listesinde! 10 oyuncu gözden çıkarıldı

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İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United, Yusuf Akçiçek'i yakından takip ediyor. Genç oyuncunun performansı, İngiliz scout ekiplerinin ilgisini çekerken, transfer listesine adının yazıldığı öğrenildi.

Victor Lindelöf (AFP)Victor Lindelöf (AFP)

İKİ YILDIZ GÖNDERİLECEK

Manchester United'da Ruben Amorim, kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının planladığı büyük çaplı revizyon, 10 oyuncunun takımdan ayrılmasına yol açabilir. Bu isimler arasında iki stoper, Jonny Evans ve Victor Lindelöf de bulunuyor.

Yusuf Akçiçek (AA)Yusuf Akçiçek (AA)

STOPERE TAKVİYE YAPILACAK

Kırmızı Şeytanlar, yaz transfer döneminde önceliği kaleci, orta saha ve forvet hattına verse de savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibinin radarına giren isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu. United scoutları, potansiyeliyle dikkat çeken Yusuf'u yakından takip ediyor.

Yusuf Akçiçek (AA)Yusuf Akçiçek (AA)

MOURINHO'YU MAHCUP ETMEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de yaşanan savunma hattı sakatlıkları sonrası teknik direktör Jose Mourinho, genç stoper Yusuf Akçiçek'e forma şansı verdi. 19 yaşındaki futbolcu, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek sergilediği performansla hem taraftarın hem de Avrupa kulüplerinin beğenisini kazandı.

Yusuf Akçiçek (AA)Yusuf Akçiçek (AA)

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 7 Avrupa Ligi maçında görev alan Yusuf Akçiçek, toplam 15 karşılaşmada sahaya çıktı. Genç savunmacı bu maçlarda 2 gol atarken, 1 asist yaptı ve 2 sarı kart gördü. Göstermiş olduğu istikrarlı performans, Avrupa vitrinine çıkmasında önemli rol oynadı.

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