Arda Güler’den Szoboszlai’ye ’sus’ işareti! Budapeşte’yi susturdu

Arda Güler (X)

ARDA GÜLER: "ÇOK MUTLUYUZ"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz. Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz! Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz. Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder."

MARCA'DAN ÖVGÜ

Karşılaşma sonrasında Arda Güler'i manşetine taşıyan Marca; "Arda'nın golü Budapeşte'yi susutrdu" başlığını atarak genç yıldızın, Macar futbolcuya yaptığı hareketi okuyucularıyla paylaştı.