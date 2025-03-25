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Ryan Kent'in yeni takımı belli oluyor! Kıta değiştirecek

Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonu başında İskoç ekibi Rangers’tan büyük umutlarla transfer ettiği Ryan Kent, beklenen performansı bir türlü sergileyememiş ve devre arası öncesinde sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmıştı. Yaklaşık 5 aydır kulüpsüz olan 28 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu için dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 16:39 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 16:39
Ryan Kent’in yeni takımı belli oluyor! Kıta değiştirecek

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ABD basınında yer alan Sounder at Heart kaynaklı habere göre, MLS takımlarından Seattle Sounders, Ryan Kent ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde, Amerikan ekibinin deneyimli futbolcuya sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği ve bu kontratta 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde transferle ilgili somut gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Ryan Kent kariyerine Amerika'da devam edecek.

Ryan Kent (Takvim Foto Arşiv)Ryan Kent (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'DE NE YAPMIŞTI?

Fenerbahçe formasıyla toplamda 19 resmi maça çıkan Ryan Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist kaydederek beklentilerin oldukça altında kaldı. Performansındaki düşüş nedeniyle forma şansı da giderek azalan İngiliz futbolcu, teknik ekibin raporu doğrultusunda sezon ortasında serbest bırakılmıştı.