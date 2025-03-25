Ryan Kent’in yeni takımı belli oluyor! Kıta değiştirecek

ABD basınında yer alan Sounder at Heart kaynaklı habere göre, MLS takımlarından Seattle Sounders, Ryan Kent ile ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde, Amerikan ekibinin deneyimli futbolcuya sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme teklif ettiği ve bu kontratta 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Tarafların görüşmeleri sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde transferle ilgili somut gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Ryan Kent kariyerine Amerika'da devam edecek.