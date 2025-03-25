Ozan Tufan'dan Fatih Tekke'ye övgü! "Bizi çözeceklerini düşünmüyorum"

Kendi performansını değerlendiren Ozan Tufan, takım adına daha fazla katkı sağlamak istediğini vurguladı. "Bundan sonraki dönemde daha sıkı çalışarak, daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. bu oyun benim için yeterli değil. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Şu anda Trabzonspor'un kazanarak üst sıralara çıkması her şeyden önemli." ifadeleriyle hem bireysel hem de takım hedeflerine dikkat çekti.
Ozan Tufan (AA)
A MİLLî TAKIM HEDEFİ: "ONLARIN ARASINDA OLMAK İSTİYORUM"
Ozan Tufan, Ay-Yıldızlı formayı yeniden giymek istediğini belirterek duygularını şu sözlerle aktardı: "Daha önce birçok kez milli takım formasını giydim. Hedeflerimden birisi daha çok giymek. Macaristan maçlarını tabii ki izledim. Gururlandık ve mutlu olduk. Onların arasında olmak istiyorum."
Ozan Tufan (AA)
"DİĞER TAKIMLARIN PRES ANLAYIŞIMIZI ÇÖZECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Teknik direktör Fatih Tekke'nin takım üzerindeki etkisine de değinen Ozan Tufan, Trabzonspor'un oyun anlayışına güven duyduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Fatih Hoca'nın döneminde farklı anlayışla oynamaya çalışıyoruz. Diğer takımların bizim baskı, pres anlayışımızı çözeceğini düşünmüyorum. Birkaç farklı sistemimiz var. Bundan sonra önümüz daha açık."