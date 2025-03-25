Ozan Tufan'dan Fatih Tekke'ye övgü! "Bizi çözeceklerini düşünmüyorum"

Kendi performansını değerlendiren Ozan Tufan, takım adına daha fazla katkı sağlamak istediğini vurguladı. "Bundan sonraki dönemde daha sıkı çalışarak, daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. bu oyun benim için yeterli değil. Daha iyisini yapmak için çalışacağım. Şu anda Trabzonspor'un kazanarak üst sıralara çıkması her şeyden önemli." ifadeleriyle hem bireysel hem de takım hedeflerine dikkat çekti.