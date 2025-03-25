Rangers’tan ceza açıklaması! Ömür boyu men

Yapılan açıklamada, benzer bir olayın iki yıl içerisinde tekrar yaşanması durumunda Rangers'a seyircisiz maç oynama cezası verileceği belirtildi. Ayrıca söz konusu ihlalin tekrarı halinde saha kapatma gibi daha ağır yaptırımların uygulanabileceği bildirildi.

Kulüp, tartışmalara neden olan pankartı açan taraftarların kimliğini tespit etmek üzere çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Söz konusu kişilerin belirlenmesi halinde, bu taraftarlara ömür boyu stadyumdan men cezası verileceği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe rövanş maçını 2-0 kazanarak durumu eşitlemişti. Ancak ilk maçta Rangers'ın 3-1'lik galibiyeti nedeniyle mücadele uzatmalara ve penaltılara taşınmıştı. Penaltılar sonucunda tur atlayan taraf Rangers olmuştu.