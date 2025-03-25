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Rangers'tan ceza açıklaması! Ömür boyu men

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen İskoç temsilcisi Rangers, rövanş maçının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya dair resmi bir açıklama yaptı. Rangers kulübü, Ibrox Stadyumu’nda oynanan maç sırasında tribünlerde açılan bir pankartın UEFA tarafından ırkçı ve/veya ayrımcı içerikli olarak değerlendirildiğini duyurdu. UEFA'nın bu değerlendirmesi kapsamında kulübe ciddi uyarılarda bulunuldu.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 20:04 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 20:04
Rangers’tan ceza açıklaması! Ömür boyu men

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Yapılan açıklamada, benzer bir olayın iki yıl içerisinde tekrar yaşanması durumunda Rangers'a seyircisiz maç oynama cezası verileceği belirtildi. Ayrıca söz konusu ihlalin tekrarı halinde saha kapatma gibi daha ağır yaptırımların uygulanabileceği bildirildi.

Kulüp, tartışmalara neden olan pankartı açan taraftarların kimliğini tespit etmek üzere çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Söz konusu kişilerin belirlenmesi halinde, bu taraftarlara ömür boyu stadyumdan men cezası verileceği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe rövanş maçını 2-0 kazanarak durumu eşitlemişti. Ancak ilk maçta Rangers'ın 3-1'lik galibiyeti nedeniyle mücadele uzatmalara ve penaltılara taşınmıştı. Penaltılar sonucunda tur atlayan taraf Rangers olmuştu.

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