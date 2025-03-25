Burak Yılmaz'dan yabancı hakem açıklaması! "Kaosa götürür"

"Milli ara çok iyi geçti bizim için. 3 gün izin yaptıktan sonra, galibiyetin vermiş olduğu rahatlıkla 3 gün izin yaptık. Oyuncularımız uzun süre izin yapmamıştı. Ondan sonra güzel bir şekilde hazırlanıyoruz. Sakatımız yok. Milli aradan önceki Alanyaspor maçı bizim için kritikti, haftalardır oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Alanyaspor maçı iyi oyunun karşılığını aldığımız bir maç oldu. Bu moralle milli araya girdik. Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. Samsunspor'un çok önemli bir havası var, üçüncü durumda şu anda ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz yok. Bunu daha önce büyük maçlarda da gösterdik. Samsunspor'a saygı duyup, gerekli önlemleri alıp kazanmaya gideceğimiz bir maç olacak."

Burak Yılmaz (AA)

"ÖNCELİK SAMSUNSPOR MAÇI"

"Beşiktaş maçı hakkında konuşmak şu anda doğru değil. Samsunspor maçını düşünüyoruz. Şu anda aklımızda Beşiktaş maçı yok. Tamamen Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. O maça daha çok zaman var."

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

"Analizlerimizi yaptık. Samsunspor'un çok iyi olduğu yerler var. Önemli ve kendilerine artı kazandıran yönlerini tespit ettik. Zaaflarını da tespit ettik. Onlara çalışıyoruz. Samsunspor, çok değerli bir takım. Tesadüfen burada olan bir takım değil. Biz böyle maçları seviyoruz, böyle atmosferlerde daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bir çekincemiz yok. Umutluyum, çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

"Milliyetçi olarak Türk hakemlerinin hatasıyla, sevabıyla ligimizi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha çok kaosa götüreceğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla hiçbir şeyin yoluna girdiğini düşünmüyorum. Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım, doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk insanının kesinlikle maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum."