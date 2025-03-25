Ole Gunnar Solskjaer'den başarı sözleri! "Sihirli formüle inanmıyorum"

Çok şey öğrendim ve aslında tamamen farklı insanlarız. Tabii ki farklı jenerasyonlardan geliyoruz ama benzer yanlarımız var. Sıkı çalışma, takım ruhu, saygı, dürüstlük ve sadakat gibi... Kendimi onda görebiliyorum, o da muhtemelen bende kendini görebiliyordur. Belki benden daha öfkeli birisi olarak tanınıyor olabilir ama ben de sinirlenebilirim. Bu yönüm daha çok takım veya oyuncular yanlış olduklarını bildikleri kararlar aldıklarında ortaya çıkıyor. Ama asla elinden gelenin en iyisini yapan, takıma herşeyini veren birine bağırmam, asla birini azarlamam. Sir Alex'ten öğrendiğim şeylerden biri de bu oldu. Herkes hata yapabilir. Örneğin, biri penaltı kaçırırsa ona bağırmanın bir anlamı yok çünkü kimse penaltı kaçırmak istemez. Yani kendisinden çok şey öğrendim. Taktiksel anlamda da çok şey öğrendim. İnsanlar genellikle onun adam yönetimi hakkında konuşur ama bence oyuncularına en verimli olabilecekleri ve fark yaratabilecekleri pozisyonu bulma konusunda harikaydı. Umarım ben de ondan biraz olsun öğrenebilmişimdir. 11 yıl boyunca onunla oyuncu olarak çalıştım, 4,5 yıl boyunca o teknik direktörken antrenörlük yaptım, sonra da 3 yıl boyunca o yönetim kurulundayken ben teknik direktördüm. Onunla her zaman iletişimde kaldım, kendisinden öğrenmeye devam ettim. Medyayı nasıl yöneteceğimi, nasıl giyineceğimi, nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Üst düzey futbolla ilgili her şeyi ondan öğrendim ve çok şey aldım. Onu bir rol model olarak gördüğünüzü söyleyebilir miyiz? Bir anlamda evet, çünkü bana çok şey öğretti, benim öğretmenim oldu. Onu yakından gözlemleme şansım oldu ve bazen yaptığı şeyler için 'Vay be, bu gerçekten zekice' dedim. Ama aynı zamanda 'Bunu ben yapmazdım' dediğim anlar da oldu.

Biliyorsunuz, şu an ve son 3-4 sezondur zirveden fazlasıyla uzak kaldık. Daha önce de söylediğim gibi gerçekçi olmamız lazım. Adım adım gitmeliyiz. Umarım beklediğimizin aksine 2-3-4 engel birden aşabiliriz. Daha iyi, rekabetçi, daha iyi futbol oynayan, performans gösteren bir takım olmak istiyoruz. Başkaları ne yapar bilmiyorum, biz gelişmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ben her seferinde Türk futbolu hakkında bir şeyler öğreniyorum. Benim kendi temel değerlerim ve fikirlerim var ama yeni bir ortama geldiğiniz zaman bazen bir şeyleri, bu lige daha uyumlu olacak taktiksel bir konuyu değiştirebilirsiniz. Burada çok fazla kontra atak futbolu oynanıyor. Geride savunma yapan, kontra atak oynayan, duran toptan ve kontra ataktan gol atan takımlar var. Bu takımları, geride bütün halinde savunma yapan takımları bozmanın ve fırsatlar yaratmanın yollarını bulmak gerekiyor. Bazı takımlar açılacaktır, böylece biz de kontra atak oynayabiliriz ama son 2 ayda felsefemi ciddi şekilde değiştirmemi gerektiren bir şey göremedim ama her seferinde bir şey değiştirmemiz gerekirse buna hazır olmam gerektiğini öğrendim. Mesela altyapıdan aniden bir oyuncu çıkarsa farklı bir oyun oynamamız gerekebilir, veya bir transfer durumu olursa ve bu oyuncuyu kesin almalıyız dediğimiz bir durum olursa ve bu futbolcunun takımı çok daha iyi olacağını düşünürsek taktiksel olarak bir şeyler değiştirilebilir. Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer. Derbilerin kendi havası olur, Galatasaray, Fenerbahçe ve bizim aramızdaki maçlarda özellikle, ama diğer tüm maçları çıkıp kupa finali gibi oynamamız lazım.

Ole Gunnar Solskjaer (İHA)

"HERKESTEN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIM"

Sonuçta ben o değilim, kendi yolumu bulmalıyım. Örneğin, Klopp, Guardiola, Ancelotti gibi büyük teknik direktörlere karşı da çalıştım ve her birinden bir şeyler öğrenmeye çalıştım. 'Bunu seviyorum çünkü şöyle yapıyor, şunu seviyorum çünkü böyle yapıyor' diye düşündüm. Kendimi geliştirmek için başkalarından öğrendim ve en iyi versiyonum olmaya çalıştım. Oyuncuyken de aynıydım. Giggs'in driplingini, Beckham'ın ortalarını, Cantona'nın soğukkanlılığını, Van Nistelrooy'un bitiriciliğini izledim ve her birinden bir şeyler almaya çalıştım. Teknik direktörlükte de aynısını yapıyorum. Liderlikte de… Çünkü benim işim kulübe yardımcı olmak. Kulübün en iyisini yapmasını sağlamak, ekibin kendini önemli hissetmesini sağlamak ve onların en iyi versiyonlarını ortaya koymalarına yardımcı olmak. Oyuncular için de aynı şey geçerli. Sonunda, eğer hepimiz birlikte zorlarsak ve çabalarsak sonuçlar da gelecektir.

Ben bunu her futbol kulübünün yapabileceğine inanıyorum. Beşiktaş'ta geçmişimizde bu zaten var. Şu an bazı genç oyuncularımız var, herkes istiyor ve umuyor ki bu mümkün olsun. Tabii ki akademiye yatırım yapmamız gerekiyor. Daha iyi hocalar olursak, futbolcu izleme işini daha iyi olursa ve oyuncularımız çalıştıkları her gün daha iyi çalışır ve A takıma gelmeye hazır olursa harika olur. İstediğimiz şey de bu, takımımızda bu şekilde mümkün olduğunca altyapı oyuncusu olur ve takımın da temeli olur. Bu demek oluyor ki yatırım yapmamız ve onlara süre vermemiz lazım. Gördüğüm başka bir zorluk ise Türkiye'de U19 takımından sonra direk A takım geliyor. Bu aradaki boşluk çok büyük. Bazı oyuncular, örneğin Mustafa ve Semih bu geçişi direk yapabilirler ama bazı oyuncuların hazır olmaları için bu aradaki boşluğu doldurmaya ihtiyaçları var. Bunu nasıl yapacağız? Oyuncuları kiralık olarak göndebileceğimiz kulüplerle mi anlaşmalıyız? Bu çok çok önemi bir konu, bunu umuyorum ki çok daha iyi bir şekilde yapılandıracak ve organize edeceğiz. Sonrasında da umuyorum ki takımın temelini altyapıdan oluşturacağız. Tabii ki genç, yaşlı, tecrübeli, Türk ve yabancı dengesini de kuracağız. Futbol harika bir spor ve Roma'ya ulaşmanın tek bir yolu yok, Roma'ya çıkan bir çok yol var. Bazıları uzun top oynar, bazı kısa pas yapar, bazıları kontra atak oynarken bazıları tikitaka oynar. Bize uyan tarz ne? Bizim kulüp değerlerimiz var ve çok çalışıyoruz. Dünyanın en çalışkan kulübü ve en çalışkan oyuncusu olmak tamamen maliyetsiz bir şey, tamamen bedava. Bu şekilde oyuncular bulmak zorundayız. Başkalarından daha fazla ve iyi idman yapmak tamamen maliyetsiz bir şey, bu ufak detayları bir araya getirip istediğimiz dikine ve hücum futbolu oynayan, hızlı Beşiktaş haline dönüşebiliriz. Taraftarımız bunu görmek istiyor biliyoruz. Bütün hafta çalışıp Cumartesi günü stada geldiğinizde heyecan verici futbol izlemek istersiniz. Umuyoruz insanlara bunu verebiliriz.

Bu, her gün ne yaptığınla ilgilidir. Eğer bir canavar gibi antrenman yaparsan, sahada da bir canavar gibi oynarsın. Ben de 'Tamam, şu an oynamıyorum ama gerçekten çok sıkı çalışmalıyım çünkü hazır olmalıyım' diye düşündüm. Çünkü futbolda kestirme yollar yoktur, sana hiçbir şey altın tepside sunulmaz. Evet, doğuştan gelen bir yeteneğin olabilir ama onunla ne yaptığın daha önemlidir. O yeteneği en üst seviyeye çıkarmak için her gün fazladan çalışmalısın. Eğer oynamıyorsan, bu bir sonraki gün daha diri ve daha iyi idman yapman gerektiği anlamına gelir. Eğer ilk 11'de değilsen, 'Tamam, oyuna girdiğimde hazır olacağım.' diye düşünmelisin. Ben de sahada olmadığım zaman rakipler yoruldu, ben şimdi oyuna giriyorum, 30 dakikam var ve onlara problem çıkaracağım' diye düşünürdüm. İşte oyuncularımızın da bu mentaliteye sahip olmasını istiyoruz. Oyuna girdiklerinde, "Tamam, önümde 30 dakika var ve bu 30 dakikada 90 dakikalık etki yaratmalıyım' diye düşünmeliler. Benim hiçbir oyuncum kenarda oturup surat asamaz, oyuna girip kötü bir yedek olamaz. Çünkü bunu bizzat yaşadım. Dünyada belki de yedek kulübesinden oyuna en çok giren oyunculardan biriyim. Bu yüzden kötü bir tavrı asla kabul etmem. Sadece hazır olan oyuncuları kabul ederim.

Manchester United, yüksek baskı altında hissettiğiniz bir kulüp. Tabii ki yüksek baskılı bir iş, beklentiler çok yüksek. Şimdi, Manchester United'dan sonra, buraya geldiğimde de baskıyı hissediyorum. Burası da büyük bir kulüp ve büyük bir baskı hissettiriyor, ama buna hazırım çünkü Manchester United sana bunu öğretir. Eğer o ortamda yaşayabilirsen, her şeyi başarabilirsin. Ayrıca buraya geldiğimde de söyledim, 'Baskı bir ayrıcalıktır' diye düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim, baskıyı seviyorum. O üç yıl boyunca kendi hakkımda çok şey öğrendim. Ondan sonraki üç yılda herhangi bir kulüpte çalışmadım. O üç yıl boyunca da çok şey öğrendim çünkü kendimi değerlendirdim, 'Neyi daha iyi yapabilirdim? Neyi yapmamalıydım, neyi farklı yapmalıydım, neler iyi gitti, belki de şöyle yapsaydım daha iyi olurdu?' diyorum. Şu an öğrendiklerimi gösterebileceğimi hissediyorum ve umarım bunu daha çok sonuçlarla ve performanslarla gösterebilirim, burada oturup bunları konuşmak yerine.

Uzak bir anı. İleriye gitme konusunda çok iyiyimdir, aslında 'kötü' de diyebiliriz ve bu konu için 'geçmişte kaldı, ileriye, hep bir sonrakine bakmalıyız' diyorum. İnsanlar bana o golü hatırlatıyor ama o kadar uzun zaman geçti ki artık kimse hatırlamıyor. Tabii ki geriye dönüp düşündüğümde, fotoğraflara falan bayılıyorum ama… hayatta her şey gibi, geçmişte takılıp kalmamalısın, geleceğe bakmalısın. Yani dürüst cevabım şu: O sadece uzak bir anı. Bonus soru geliyor, onu anladım. maçları kazandığımızda bonus kazanıyoruz.